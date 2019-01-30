Нерви ні до чого: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 30 січня

Гороскоп на 30 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на середу

30 січня, в середу, зірки рекомендують знакам Зодіаку сконцентруватися на власних бажаннях. Оберіть мету і йдіть до неї незважаючи ні на що! Тоді Удача неодмінно буде супроводжувати вас.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп пророкує Овну день, коли можна знайти для себе чимало прикладів для наслідування. Це будуть як давні друзі, так і нові колеги. Виявляється, ви ще багато чого не знаєте, слідуючи колишнім і застарілим курсом. Вечір у Овна пройде бурхливо і змістовно. Ви опинитеся в такій веселій компанії, що забудете – завтра вранці на роботу.

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Телець

30 січня 2019 року Телець буде нервувати без причини, можливо, що брак уваги з боку коханої людини так на вас впливає. Може бути, вам відверто поговорити? Якщо не бесіда, то романтичні моменти дозволять зберегти відносини на вищому рівні. Тельцю не заважає згадати, з чого починався ваш яскравий роман з обранцем.

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Близнюки

Гороскоп обіцяє Близнюкам так багато нового і незвичайного в житті, що ви почнете вголос дякувати Всевишньому за такі поблажки. Рамки пристойності в суспільстві – чули про таке? Тоді дотримуйтесь їх, якщо потрапите в світ. Гарний роман з колегою триватиме в такому ж темпі, ви щасливі! Пізно ввечері Близнюкам можуть перевести гроші.

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Рак

30 січня 2019 року Раку слід працювати в команді, якщо в ній знаходяться надійні та перевірені часом. Колективні рішення знадобляться й сімейних Раків. Особливо, якщо візьметеся за фінансові проблеми та ремонт побутової техніки. Здоров'я – понад усе! Раку необхідно харчуватися продуктами, що зміцнюють імунну систему.

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Лев

Гороскоп радить Леву вести себе з людьми культурно і скромно, щоб ніхто не звинуватив вас у незнанні. Це особливо знадобиться тим, хто весь день проведе у переговорах з партнерами. Вдало складеться фінансова ситуація, яка усуне непорозуміння. У любові Лев наполегливо прагне до ідеалу, але він все не приходить і не приходить...

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Діва

30 січня Діві необхідно шукати соратників і розуміють партнерів, щоб просунутися вперед у бізнесі. Особисті бажання і амбіції не варто виставляти на огляд. Навпаки, будьте максимально скромні і стримані. В любовних відносинах Діві слід, навпаки, розслабитися. Ви ж не перший день знайомі з обранцем?

Ваги

Гороскоп не рекомендує Терезам брати участь у масових заходах. Побудьте на час в стороні і в тіні, щоб вас нарешті помітили. Натяк зрозуміли? Таланти видно тоді, коли на них найменше звертають уваги. У фінансовій сфері Терезам потрібно діяти по бюджету. Список покупок повинен регулярно лежати у вашій сумці.

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Скорпіон

30 січня 2019 року Скорпіону доведеться боротися зі своїми комплексами, причому, на широкій публіці. Проявіть ораторські здібності, висловіть свою думку і підбадьорте тих, хто занепав духом. Сьогодні на Скорпіона покладена велика і добра місія. Від неї ні на крок! Увечері відносини з одним з родичів остаточно зіпсуються.

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Стрілець

Гороскоп Стрільця не радить бути циніком і лицеміром, адже насправді це не так. Може бути, це своєрідна форма прикриття? Ну, міжособистісні стосунки, як і фінансові, можна налагодити й іншим способом. Давня мрія збудеться, як по чарівництву. Увечері Стрілець відпочине в колі сім'ї, якщо раніше піде з роботи.

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Козеріг

30 січня 2019 року Козерогові потрібно подивитися на себе з боку. Ваша зарозумілість і гордість вже так очевидні, що шкодять спільній роботі з колегами. Інформацію про навчанні, лікуванні хвороб або чим-небудь іншому шукайте в інтернеті. Вона виявиться достоверней, ніж те, що порадили Козерогові сусіди чи родичі.

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Водолій

Гороскоп обіцяє Водолію день, де мрій і фантазійного польоту буде більше, ніж реальних дій. Зважуйте кожен свій крок і слово, щоб досягти успіху. З фінансової точки зору день у Водолія стабільний, але не настільки, щоб смітити грошима і робити подарунки всім підряд. Хоча, коханої людини не оминіть дорогим презентом.

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Риби

30 січня 2019 року Рибам слід спиратися не на знання столітньої давності, а на досвід і напрацювання. Це дозволить наблизитися до кар'єри і відточити майстерність. Фінансова сфера не блищить змінами на краще, але без грошей Риби не залишаться. Є шанс підписати вигідний контракт з західною фірмою. Що ж, збирайте валізу, полетите чартерним рейсом.

До речі, експерт назвала краще і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

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