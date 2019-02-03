Знайте міру у всьому: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 3 лютого

Гороскоп на 3 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на неділю

У неділю, 3 лютого, зірки рекомендують знаків Зодіаку не захоплюватися авантюрами. Іноді все різко може вийти з-під контролю.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп радить Овну знати міру, інакше можна потрапити в неприємні ситуації. Їжте маленькими порціями, думайте, що говорите, відмовтеся від ризику і екстремальних видів спорту. Жінкам Овнам потрібно бути акуратніше, застосовуючи нові косметичні засоби. Не виключена алергічна реакція після масок і скрабу.

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Телець

3 лютого 2019 року перед Тельцем відкриється нова дорога, по якій потрібно пройти гідно. Не сподівайтеся на стрімку прибуток, навіть якщо працюєте на трьох підприємствах. Навпаки, бережіть сили для більш великих досягнень. Вони скоро прийдуть, якщо Телець не знизить планку. Якщо ви перебуваєте у відпустці, то організуйте екскурсію по рідному місту.

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Близнюки

Гороскоп радить Близнюкам застосовувати нестандартні ходи і виходи зі сформованих ситуацій. Нехай щось вам здасться абсурдним, але закладене у грунт «зерно» дасть гарний урожай. Сприятливо складуться у Близнюків стосунки з давнім другом, якщо подзвонити йому ввечері. Не виключена термінова поїздка по справах, а також великі витрати на сім'ю.

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Рак

3 лютого Раку минуть неприємності і втрати, якщо з ранку націлитися на перемогу. У робочій обстановці ведіть себе впевненіше, адже на вас багато рівняються. Спільність поглядів і цілей Раку дозволить об'єднатися з тими, з ким ви давно хотіли співпрацювати. Є шанс підписати вигідний контракт із західними партнерами на довгий термін.

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Лев

Гороскоп радить Леву рухатися шляхом найбільшого опору. Навіть якщо буде важко, не здавайтеся. Можливостей знайти рівновагу і зрости духовно — безліч. Благородні цілі дозволять Леву знайти справжніх друзів. Хтось з них стане для вас гуру і наставником в особистому житті. Від поїздки на машині краще відмовитися.

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Діва

3 лютого у сімейної Діви вибухне страшний скандал з одним з родичів. Той, хто мудріший, природно, промовчить і виявиться в переможцях. Корисні оздоровчі процедури для зміцнення загального здоров'я. Діві потрібно загартовувати організм, приймати контрастний душ і робити дихальну гімнастику. Імунітет помітно знижений.

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Ваги

Гороскоп не радить Терезам робити все на швидку руку, адже це загрожує помилками, образами на самих себе і розчаруваннями. Багатий творчий потенціал приведе до досягнення цілей. Самотні Ваги мають всі шанси зав'язати романтичне знайомство. Для цього лише потрібно раніше піти з роботи, уважно дивитися по сторонах і бути на позитиві.

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Скорпіон

3 лютого 2019 року у Скорпіона все задумане здійсниться, що вже додасть самовпевненості і здорових амбіцій. Не виключені фінансові втрати, але від них ніхто не застрахований. Бажано, на пару годин змінити обстановку, якщо ви працюєте в офісі. Творчі завдання і порція натхнення – ось, що відкриє Скорпіону перспективи.

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Стрілець

Гороскоп не рекомендує Стрільцеві розкидатися грошима, словами і гідними друзями. Підвищена нервозність і імпульсивність призведе до конфліктів, ну а вони, в свою чергу, докорінно зіпсують настрій і стосунки з людьми. Сьогодні в пріоритеті повинна бути душевна щедрість. Стрільцеві не слід скупитися на визнання в любові.

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Козеріг

3 лютого 2019 року Козерогові так сильно захочеться змінити імідж, що він з ранку побіжить в салон краси. Побачений результат уб'є наповал, у кращому розумінні цього слова. В колективі можливі спори, непотрібні розмови і навіть справжня революція. У фінансовій сфері Козерогові не слід вкладати гроші в незнайомі проекти.

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Водолій

Гороскоп рекомендує Водолію проявити свою природну унікальність у громадських заходах. Вас помітять, оцінять по достоїнству і запропонують вигідне співробітництво. От тільки часу на особисте життя, на жаль, не залишиться. І саме це може привести Водолія до проблем у відносинах. Постарайтеся до всього підійти спокійно і філософськи.

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Риби

3 лютого 2019 року Рибам слід відмовитися від грошових вкладень, якими б привабливими не були пропозиції. Накопичені суми краще витратити на сім'ю, дітей і приємні подарунки. Відмінний день для відпочинку на турбазі, занять спортом і гартувальних процедур. Творчі задуми Риб втіляться в реальність, про що ви давно мріяли.

До речі, експерт назвала краще і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

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