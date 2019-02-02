Проявіть ініціативу: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 2 лютого

Гороскоп на 2 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на суботу

У суботу, 2 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку бути активними, як ніколи. Проявляйте ініціативу у допомозі близьким, стежте за станом свого здоров'я і... більше оптимізму!

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп радить Овну в усьому спиратися на свій багатий досвід, як у любові, так і робочих моментах. Давній друг, з яким ви завжди довіряли, як собі, підтримає у важких ситуаціях. Їх, до радості, буде небагато. Від компаній і веселощів Овну краще відмовитися. Вечір більше підходить для усамітнення, розмови з самим собою і відпочинку з книгою.

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Телець

2 лютого 2019 року Тельцю варто відмовитися не тільки від привабливих пропозицій, але і експериментів. Інакше ви потрапите в залежність від тих, хто «править балом». Щирі почуття висловлюйте як можна сильніше. Кохана людина оцінить це по достоїнству. Дальня поїздка не принесе того результату, на який Телець сподівався. Та й грошей не чекайте.

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Близнюки

Гороскоп рекомендує Близнюкам жити за правилами і за планом. Іноді корисно знехтувати тим хаосом, які ви самі створюєте. В душі наведіть порядок, не озираючись на минулі помилки і розчарування. Натхненні творчими проектами Близнюки, заразять оточуючих своїм позитивом. Увечері чекайте новин і несподіваною прибутку.

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Рак

2 лютого 2019 року Рак займе таке високе положення в суспільстві, що буде стрибати від щастя, як маленький дитина по калюжах. Тримайте себе в руках, ви доросла людина. Адже навколо стільки заздрісних поглядів. Для вирішення фінансових проблем Раку необхідно зібратися з думками. Марнотратство вам не до лиця, відмовтеся від спокус.

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Лев

Гороскоп не радить Леву мислити, як прокурор, є шанс вижити і навіть проявити найкращі якості в найскладніших ситуаціях. Менше чіпляйтеся до людей, будьте ласкаві, м'які і співчутливі. Ну а в фінансах намічаються просування. Льву запропонують вигідний проект, яким доведеться займатися самостійно. Хоча, в цьому і вся краса.

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Діва

2 лютого Діва буде парити в мріях, як у літніх хмарах. На вулиці лютує зима, а у вас в душі тепла весна. Нарешті. Нормалізувалася ситуація в особистому житті, у фінансах, так і нова робота приносить справжню радість. Але в кожній бочці є ложка дьогтю. Увечері Діві доведеться однієї розбиратися з побутовими проблемами.

Ваги

Гороскоп радить Терезам бути ініціативнішими, щоб не тільки увійти в потрібне русло, але і завоювати розташування високоповажних осіб. Кожна дрібниця має значення, не упускайте шансу на успіх. Головне, щоб Ваги були відповідальні і сумлінні, а все інше прийде в процесі роботи. До речі, ввечері готуйтеся до строкової відрядженні.

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Скорпіон

2 лютого 2019 року Скорпіон буде розуміти без слів, вгадуючи по жестах, хто і що хоче запропонувати. Така здорова осудність дозволить знайти рівновагу в душі. Навіть з новими завданнями ви впораєтеся легко і швидко. Досягнення фінансових цілей Скорпіону потрібно бути більш реалістичними. Мільйони приходять до тих, хто трудиться на знос.

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Стрілець

Гороскоп не обіцяє Стрільцеві свободи дій, але і скутими по руках, ви теж не будете. Отже, можна проявити ініціативу, висловитися з приводу" і довести свою думку в колі близьких людей. Головне, щоб до нього прислухалися. Домашні клопоти любите Стрільцеві, особливо, якщо доведеться щось ремонтувати і виправляти чужі помилки.

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Козеріг

2 лютого 2019 року Козерогові доведеться винаходити, а не мріяти. Відчуваєте різницю? Чим довше ви будете перебувати в стані ейфорії, тим швидше попливуть від вас перспективи. Масові заходи, як і посиденьки з друзями, не принесуть Козерогові радості. Навпаки, ви ще більше підете в спогади про втрачене кохання.

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Водолій

Гороскоп радить Йому займатися своїм здоров'ям, харчуванням і частіше робити розминку для спини. Особливо це стосується офісних працівників. Навіть дрібні погрішності в їжі нагадають Водолію про гастриті або виразці. Сприятливий день для змін зовнішнього образу. Зробіть нову зачіску, купіть модні джинси і...Чекайте компліменти.

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Риби

2 лютого 2019 року Рибам ні в якому разі не можна бути пасивними. Навпаки, використовуйте весь свій енергетичний запас для досягнення цілей. Відстоюючи свою територію, ви завоюєте те, що призведе до большущему успіху і високого становища. Події в особистому житті будуть розвивати бурхливо, але Риби все одно не захочуть щось кардинально міняти.

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