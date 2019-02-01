Не будьте надто відвертими: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 1 лютого

Гороскоп на 1 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на п'ятницю

У п'ятницю, 1 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку сконцентруватися на організації особистого простору. Якщо наведете порядок в голові і в оточенні, Успіх супроводжуватиме у всіх сферах життя.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп пророкує Овну романтичний настрій, хоча потрібно активно взятися за роботу і проявити ділову хватку. Проблеми прийдуть з несподіваного боку, будьте морально готові до боротьби. Самота не принесе Овну душевного задоволення, тому краще перебувати в колі сім'ї. Бажано, відповідально підійти до побутових питань.

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Телець

1 лютого 2019 року Тельцю слід діяти за натхненням, щоб не наробити дурних помилок. Перспективи в робочій сфері додадуть оптимізму, але лише до тієї пори, поки ви самі будете ініціативним. Тельцю доведеться займатися проблемами інших людей, але це виведе вас на вірну стежку в житті. Фінансові втрати обійдуть стороною.

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Близнюки

Гороскоп пророкує Близнюкам бурхливий день в плані спілкування та поїздок. Часу не залишиться на особисте життя, тому відмовтеся від культурних заходів і романтичних зустрічей. Прекрасно реалізується давній проект, якщо Близнюки знайдуть предмет натхнення. Від критики на адресу друзів відмовтеся, вона призведе до конфліктів.

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Рак

1 лютого 2019 року Рак буде знаходитися в стані підвищеної емоційності. Навіть дрібні радості приведуть у захват. Корисно вчитися, поповнювати багаж знань і ділитися досвідом з молодими фахівцями. Увечері Раку чекає романтична пригода. Можливо, що в дорозі ви познайомитеся з цікавою і симпатичною людиною.

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Лев

Гороскоп рекомендує Леву бути гранично відвертим і чесним з самим собою, щоб ніхто не звинуватив його в необдуманном поведінці. Інтуїція підкаже шлях, який давно малювався в ваших мріях. Любовна сфера наповниться приємними моментами, особливо, якщо Лев першим піде на поступки. Обранець зробить вам неймовірний сюрприз.

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Діва

1 лютого 2019 року Діві допоможе просунутися вперед комунікабельність і доброзичливість. Тільки не будьте надто відвертими з тими, кого мало знаєте. Раптово спалахнув роман принесе Діві не тільки позитивні емоції, але і невеликі проблеми. В основному, вони будуть пов'язані з недоліком романтичності.

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Ваги

Гороскоп радить Терезам дорожити не тільки нервовою системою, але і фізичними силами. Навіть, якщо важкої роботи не уникнути, будьте гранично акуратними. Доведеться піклуватися, возити в лікарню і купувати ліки літнім родичам. Але фінансова ситуація у Терезів досить стабільна, тому переживати про дрібних витратах не слід.

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Скорпіон

1 лютого 2019 року у Скорпіона вдало складуться всі справи, спрямовані на досягнення особистих цілей і фінансового прибутку. Головне, не відрікатися від спілкування, особливо з новими людьми. Відмінний день для заручин, весілля і вінчання. Скорпіону можна сходити в храм, очиститися духовно і звернутися за підтримкою до близьким людям.

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Стрілець

Гороскоп обіцяє Стрільцеві додаткову інформацію, яку можна використовувати в будь-яких напрямках. Це та сфера бізнесу, і реклама, і літературознавство. Тільки постарайтеся знайти того, хто вас морально підтримає. Цей чоловік потрібен Стрільцеві, як ковток свіжого повітря, якщо у вас є сумнів у справах і знижена самооцінка.

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Козеріг

1 лютого 2019 року Козерогові треба все записувати в особистий щоденник, щоб ні одна розумна думка не вислизнула. Компліменти і визнання з боку протилежної статі виявляться не тільки щирими, але й додадуть впевненості у власній неперевершеності. Головне, щоб Козеріг не зазнався. Тим більше, що ввечері вам, навпаки, доведеться бути скромніше.

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Водолій

Гороскоп пророкує Водолію марного день, коли з ранку до вечора доведеться займатися рутиною, дрібними завданнями і викручуватися з нестандартних ситуацій. Доходи не перевищать витрати, але будьте практичніше під час походу по магазинах. Бурхливу фантазію Водолію краще застосувати в любові, а не в роботі. Інакше, вас точно звинуватять в неадекватності.

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Риби

1 лютого 2019 року Рибам слід зайнятися розумовою роботою, вона виявиться успішною і призведе до прибутку. Фізична праця не тільки стомить і підірве загальний стан, але і толку від нього замало. В особистому житті у Риб тихо, як в зимовому парку. Хоча, ви самі нічого не робите, щоб привернути до себе увагу симпатичних шанувальників.

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