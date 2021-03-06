Пластичний хірург "розгадав" таємницю молодості Софії Ротару

Легендарна українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно назвала головними помічниками в збереження молодості та краси в її 73-річному віці басейн, масаж і свіже повітря, користувалася також послугами пластичного хірурга.

За його словами, народна артистка України не раз вдавалася до пластики. Хірург переконаний, що Софія Михайлівна щонайменше один раз робила собі підтяжку шиї, щоб прибрати "кільця Венери". Крім того, зірці провели ендоскопічний ліфтинг лоба і кругову блефаропластику, а також були зроблені смас-підтяжки.

"Це певна методика, при якій відбувається перерозподіл не тільки шкіри на обличчі, але в першу чергу глибших структур. Завдяки смас-підтяжці прибираються вторинні і третинні зміни", - заявив пластичний хірург.

Також фахівець зауважив, що після 60 років пластичні операції проводять вкрай рідко. З цих причин Володченков вважає, що нині Ротару воліє омолоджуватися у косметологів.

"Їй ставили нитки, за допомогою яких підтягнули обличчя", - упевнений він.

Пластичний хірург вважає, що співачка омолоджується за допомогою ліпофілінгу - досить популярної процедури, під час якої відбувається забір власного жиру з коло пуповинної області живота, потім він обробляється і вводиться за допомогою мікропроколів у скулові області та області нижньої щелепи.

"В області пупка до лобка локалізується так званий гормональний жир, більш стійкий до агресивних факторів з боку зовнішнього середовища. Вважається, що він більш живучий і допомагає додати обличчю необхідний обсяг, який у Ротару кілька років тому не спостерігався", - пояснив фахівець.

Софія Ротару (фото: facebook.com.sofiarotaru official)