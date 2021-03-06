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Пластический хирург "разгадал" тайну молодости Софии Ротару

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 13:42
Пластический хирург "разгадал" тайну молодости Софии Ротару София Ротару (фото: facebook.com.sofiarotaru official)
Автор: Lite

Легендарная украинская певица София Ротару, которая недавно назвала главными помощниками в сохранении молодости и красоты в ее 73-летнем возрасте бассейн, массаж и свежий воздух, пользовалась также услугами пластического хирурга.

Об этом заявил российский врач Иван Володченков изданию Sobesednik.

По его словам, народная артистка Украины не раз прибегала к пластике. Хирург убежден, что София Михайловна минимум один раз делала себе подтяжку шеи, чтобы убрать "кольца Венеры". Кроме того, звезде провели эндоскопический лифтинг лба и круговую блефаропластику, а также были сделаны смас-подтяжки.

"Это определенная методика, при которой происходит перераспределение не только кожи на лице, но в первую очередь более глубоких структур. Благодаря смас-подтяжке убираются вторичные и третичные изменения", - заявил пластический хирург.

Также специалист отметил, что после 60 лет пластические операции проводят крайне редко. По этим причинам Володченков полагает, что сейчас Ротару предпочитает омолаживаться у косметологов.

"Ей ставили нити, с помощью которых подтянули лицо", - уверен он.

Пластический хирург считает, что певица омолаживается с помощью липофиллинга - довольно популярной процедуры, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, потом он обрабатывается и вводится с помощью микропроколов в скуловые области и области нижней челюсти.

"В области пупка и до лобка локализуется так называемый гормональный жир, более стойкий к агрессивным факторам со стороны внешней среды. Считается, что он более живучий и помогает добавить лицу необходимый объем, который у Ротару несколько лет назад не наблюдался", - объяснил специалист.

Пластический хирург &quot;разгадал&quot; тайну молодости Софии Ротару

София Ротару (фото: facebook.com.sofiarotaru official)

Напомним, недавно появилось видео с роскошным особняком Ротару в сосновой роще под Киевом.

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