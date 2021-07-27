Павло Глоба розсекретив знаки Зодіаку, на яких скоро обрушиться велика удача

Гороскоп на останній тиждень липня 2021 від Павла Глоби розповість, кому цей час принесе небувалу удачу і фарт. Астролог назвав всього три знаки Зодіаку, яким щастити буде в грошах, любові, кар'єрі, та й в цілому період буде наповнений масою позитивних емоцій і приємними моментами.

Близнюки

Астролог вважає, що на цьому тижні всі справи будуть вирішуватися простіше і швидше, а настрій поповзе вгору. В цілому останній тиждень липня ідеально підходить для знайомств і спілкування. Використовуйте цей час для далеких поїздок, а краще - візьміть відпустку, займіться собою, самоосвітою або справами по дому.

Рак

Останній тиждень липня буде для Раків вкрай незвичайним і яскравим. Павло Глоба радить використовувати цей час для здобуття успіху у фінансовій сфері. У цей період можна сміливо здійснювати покупки, займатися пошуком нової роботи. Цей час також сприятливий для налагодження відносин з другою половинкою, допомоги близьким.

Стрілець

Кінець липня для Стрільців стане часом для підвищеної ділової активності, шопінгу, подорожей. Ви будете сповнені енергії, тому можете сміливо проявляти активність і в коханні - займатися пошуками другої половинки, фліртувати. Якщо ви в стосунках, вони налагодяться в цей період, а конфлікти вирішаться.

