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Павло Глоба розсекретив знаки Зодіаку, на яких скоро обрушиться велика удача

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Вівторок 27 липня 2021 06:00
Павло Глоба розсекретив знаки Зодіаку, на яких скоро обрушиться велика удача Фото: Гороскоп 2021 від Павла Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останній тиждень липня 2021 від Павла Глоби розповість, кому цей час принесе небувалу удачу і фарт. Астролог назвав всього три знаки Зодіаку, яким щастити буде в грошах, любові, кар'єрі, та й в цілому період буде наповнений масою позитивних емоцій і приємними моментами.

Про це пише slovofraza.

Близнюки

Астролог вважає, що на цьому тижні всі справи будуть вирішуватися простіше і швидше, а настрій поповзе вгору. В цілому останній тиждень липня ідеально підходить для знайомств і спілкування. Використовуйте цей час для далеких поїздок, а краще - візьміть відпустку, займіться собою, самоосвітою або справами по дому.

Рак

Останній тиждень липня буде для Раків вкрай незвичайним і яскравим. Павло Глоба радить використовувати цей час для здобуття успіху у фінансовій сфері. У цей період можна сміливо здійснювати покупки, займатися пошуком нової роботи. Цей час також сприятливий для налагодження відносин з другою половинкою, допомоги близьким.

Стрілець

Кінець липня для Стрільців стане часом для підвищеної ділової активності, шопінгу, подорожей. Ви будете сповнені енергії, тому можете сміливо проявляти активність і в коханні - займатися пошуками другої половинки, фліртувати. Якщо ви в стосунках, вони налагодяться в цей період, а конфлікти вирішаться.

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які у серпні 2021 зможуть почати життя з чистого аркуша.

Крім того астролог попередила про Повню з аспектом на Чорний Місяць, яка може принести, як проблеми, так і шанси багатьом з нас.

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