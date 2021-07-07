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Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекає грошова удача

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Середа 07 липня 2021 05:30
Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекає грошова удача Фото: Гороскоп на липень 2021 від Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким до кінця цього тижня - з 7 по 11 число - сильно пощастить з фінансами, просуванням в справах, кар'єрі. Найголовніших щасливчиків першої половини місяця назвав відомий астролог Павло Глоба.

Про це пише slovofraza.

Рак

Ракам цього тижня зірки і планети подарують дуже багато позитивної фінансової енергетики. Щоб ваші доходи росли, а борги зменшувалися, важливо правильно нею користуватися, а також слухати свою інтуїцію. А ось в любові Ракам варто прислухатися не тільки до внутрішнього голосу, але і до логіки. В амурних справах важливо не поспішати.

Найсприятливіший день для Раків - 8 липня.

Терези

В цілому тиждень очікується для Терезів вкрай сприятливий, але можлива поява складних життєвих ситуацій. Особливо обережними варто бути 8 числа. А ось 7 липня можливе просування по службі, успіхи в бізнесі, в пошуку нової роботи. Павло Глоба рекомендує Терезам цінувати те, що у них є і не гнівити долю.

Найкращий день для Терезів - 10 липня.

Скорпіон

Початок тижня для Скорпіонів буде не особливо сприятливим, так як їм доведеться справлятися з натиском проблем. А ось після 8-го числа ви зможете втілити в життя всі свої найсміливіші задумки і мрії. Успіх забезпечений не тільки в бізнесі, але і в любові. Цей тиждень потрібно присвятити романтиці і пошукам другої половинки.

Найсприятливіші дні для Терезів - 8 і 9 липня.

Раніше астролог розповіла про особливий період, пов'язаний зі з'єднанням Венери і Марса, який принесе нам ряд небезпек, але в той же час подарує і нові можливості.

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