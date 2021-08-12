Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця літа

Гороскоп 2021 від прославленого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, які зможуть значно поправити свій фінансовий стан до кінця літа. Представники цих сузір'їв, на думку експерта, стануть справжніми грошовими магнітами в решту днів серпня.
Про головних щасливчиків літа 2021, яким зірки і планети обіцяють грошову удачу, пише slovofraza.
Представників цього знака Зодіаку чекають небувалі кар'єрні успіхи, вважає астролог. Якщо правильно скористатися підказками зірок, у вас вийде разом з просуванням по сходах кар'єри просунути і своє фінансове становище.
Вогняним Левам Павло Глоба рекомендує вкласти гроші в цікавий і перспективний проект. Такий крок дасть свої плоди в перспективі і зможе забезпечити вам стабільний додатковий дохід в майбутньому. Головне, не упустити свій шанс, а він обов'язково буде.
Водоліям Павло Глоба радить подружитися з начальством, щоб просунутися по кар'єрних сходах. Згадайте давню українську приказку "Покірне телятко двох маток ссе", і нічого що в хід доведеться пустити хитрість і трохи лицемірства, результат у вигляді тугого гаманця компенсує всі ваші муки совісті.
Раніше астрологи розповіли у гороскопі для всіх жінок за знаком Зодіаку, що можна, а що не можна робити на цьому тижні.
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