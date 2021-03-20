Вас чекає приємна несподіванка: кому із знаків Зодіаку пощастить 20-21 березня

Телець

Субота буде дуже активною і Тельці зможуть помиритися з близькою людиною, яку відштовхнули з власної дурості деякий час назад. Завдяки несподіваній зустрічі вдасться налагодити стосунки. Як довго вони триватимуть і в якому статусі – залежить від обох. У неділю потрібно з усіх сил стримувати емоції, щоб не допустити сварку. Це дуже важливо, оскільки новий виток конфлікту може привести до розставання назавжди.

Рак

У суботу очікується вигідна професійна пропозиція, на яке варто погоджуватися без зайвих роздумів, але і без особливого поспіху. Не варто одразу говорити так, щоб потенційний роботодавець почав поважати та був упевнений, що хорошого фахівця не тільки він оцінив по достоїнству. В неділю можлива поява людини з минулого й спілкуватися з нею потрібно дуже обережно. Хоча б до того часу, поки не стануть зрозумілі причини її появи.

Риби

В суботу чекайте приємних змін в особистому житті й цілком ймовірно, що людина, до якої Риби нерівно дихають, вирішить зробити крок назустріч. Що саме очікується, освідчення в почуттях або пропозиція руки та серця залежить від стадії відносин. У неділю потрібно приділити особливу увагу снам – вони можуть бути тривожними, але відкриють якийсь важливий секрет, який допоможе найближчим часом якісно поліпшити життя.