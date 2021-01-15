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Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність

П'ятниця 15 січня 2021 16:38
Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик обожнює сімейні свята і передсвяткову метушню, а ще не представляє себе без улюбленої роботи. На цьому тижні ведуча виходила щодня в ранковий ефір і радувала глядачів стильним появою в кадрі. Наприкінці трудового тижня вона вирішила поговорити з шанувальниками про особисті уподобання.

Зірка позувала для фото в Instagram в трикотажній теплій і затишній сукні світло-серго відтінку з рожевими плосками в області талі і плісированою спідницею-міді від українського бренду Nataly Bloom. Вартість вбрання становить близько 2500 грн. Вона доповнила образ сережками-пір'їнками ніжно-рожевого кольору та акуратними молочними човниками.

Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність

Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність

Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність

Лілія Ребрик показала затишний і жіночний наряд (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія показала ще й свою відмінну спортивну форму, одягнувши сірі лосини і яскраво-помаранчеву футболку з написом-прізвищем на спині.

Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність

Лілія Ребрик може похвалитися ідеальними формами (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона нагадала, що низка зимових свят підходить до кінця – попереду ще залишилося Хрещення, і можна чекати весняну відлигу. Ведуча також зізналася, що не любить робити після святкових тривалих веселощів - прибирати святковий декор.

"Зізнаюся, відтягую цей момент. Ось кілька люблю процес прикрашання ялинки, настільки не люблю процес її прибирання ... Як у вас з цим? Що робите, щоб на душі не було сумно?" - поцікавилася ведуча у шанувальників.

  • Добре виглядаєте. Такою фігурою нудьгувати не за чим взагалі непотрібно
  • Дуже гарне плаття
  • Плаття шикарне
  • Яка ви шикарна Жінка! Кожен день насолоджуюся вами!
  • Богиня
  • Дуже гарне плаття! Вам дуже личить! - писали фоловери зврки.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зачарувала фотосетом в піжамах з доньками.

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