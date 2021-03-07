Відзначати не можна скасувати: чи потрібне українцям свято 8 березня

"Чи продовжуватиметься радянська і пострадянська традиція "свята весни й краси"? Чи це буде нагода поміркувати, які права здобули жінки у світі за ці понад 112 років, відколи у США вперше був проголошений Національний жіночий день", - загадуються над питанням вчені.

Боротьба за права жінок

Адже мова йде про фундаментальні речі - від прав на власність, працю й освіту до прав на вільний вибір життєвої траєкторії, сексуальних уподобань або участі у виборчому процесі, пояснили в УІНП

На думку експертів, для українців 8 березня - гарний привід осмислити, чому українські жінки досі змушені відстоювати свої права

Міф про "радянське" свято

Також в Інституті розвіюють поширену оману, нібито СРСР мало якесь відношення до появи свята 8 березня. Відповідно, називати його комуністичним або радянським можна, хоча пізніше дата увійшла до своєрідного "канону свят радянської людини".

Перестати популяризувати "совкові рудименти" свого часу закликав також шоумен ф волонтер Сергій Притула. А "совковості" у нинішньому понятті 8 березня, до якого звикли українці, дуже багато. Адже саме у часи СРСР у цей день почали дарувати квіти та подарунки. Цей жест сьогодні вважається вкрай недоречним, оскільки, на думку багатьох, цей день повинен привернути увагу до гендерної нерівності.

8 березня - свято квітів?

До речі, згідно з нашим минулим опитуванням, проведеним в Києві, більшість респондентів висловлювали позитивне ставлення до 8 березня.

Так, всі опитані чоловіки заявили про готовність, як і в попередні роки, поздоровляти жінок зі святом.

Практично всі опитані жінки вважають, що 8 березня - це свято весни, гарного настрою, свято квітів. Для жодного з опитаних цей день не має комуністичного забарвлення.

Найкраща альтернатива - відзначати День сім'ї або День матері

Так в якому ж вигляді 8 березня потрібно сьогодні українцям? На думку керівника громадської організації "Асоціація Політичних Наук" Дмитра Сінченка, 8 березня не повинно бути ані вихідного дня, ані квітів з подарунками.

"8 березня має повернути свій символізм Міжнародного дня боротьби за права жінок і стати звичайним робочим днем. Феміністичні та соціалістичні організації нехай проводять свої демонстрації чи інші заходи, якщо матимуть таке бажання, хто схоче - нехай святкує його вдома, відповідно до своїх уявлень, але це не має бути українським національним святом", - переконаний він.

Також Сінченко звертав увагу на реалії - триваючу військову, а також інформаційну агресію Росії проти України. У цьому контексті Дмитро зауважує, що святкування цього та інших свят радянської епохи тримає українців в руслі російсько-радянських наративів, даючи підстави для існування російських міфів про "один народ".

Ще однією альтернативою "радянському" жіночому дню може стати або День матері, або, що значно краще - День сім'ї. Таке свято могло би отримати той зміст, який сьогодні вкладається у "Свято весни і кохання", і дозволило б відійти від радянської традиції, впевнений активіст.