Відмінна музика і добірний гумор: куди піти в Києві у лютому

В останній місяць зими вас чекає безліч заходів, які залишаться в пам'яті надовго

Остался всего один месяц зимы, а запасы внутреннего тепла на исходе? Так вот. Мы собрали для вас лучшие мероприятия февраля, которые способны согреть даже в самые холодные дни!

Tom Odell

Stereo Plaza, 5 февраля (билеты от 950 до 2500 грн)

Когда Том Оделл выпускает новые песни, то неизменно оказывается на вершине музыкальных чартов. Его творческий подъем был ошеломительно быстрым, альбомы набирают миллионы прослушиваний, а клипы становятся вирусными в интернете. Украинцы долго ждали его выступления на украинском фестивале прошлым летом. По личным причинам Том не смог приехать, но обещал вернуться. 5 февраля на сцене Stereo Plaza состоится долгожданный концерт, при участии популярной украинской исполнительницы Христины Соловий.

Tom Odell

Национальный отбор Евровидение 2019

Дом культуры КПИ, 9, 16 и 23 февраля (билеты от 320 до 1090 грн)

Скоро весь мир будет следить за трансляцией Евровидения 2019, в этом году международный песенный конкурс пройдет в Израиле. Но перед этим каждая страна-участник проведет свой национальный отбор. Определять лучшего исполнителя будут в три этапа: 9,16 и 23 февраля.

Cреди участников: Ivan Navi, The Hypnotunez, Kazka, Yuko, Laud, Braji, Bahroma, Anna Maria, ЦеЩо, Brunettes Shoot Blondes, Kira Mazur, Khayat, Letay, Freedom Jazz, Maruv и Vera Kekelia.

Kazka

Radio and Juliet and Quatro

МЦКИ, 11 февраля (билеты от 280 до 1850 грн)

За последние несколько лет балетная рок-постановка бессмертной истории любви Ромео и Джульетты несколько раз была презентована в Киеве, и каждый раз собирала полные залы поклонников балетного искусства и творчества культовой группы Radiohead. Сочетание рок-музыки и классического танцевального мастерства также станет отличным началом для тех, кто только хочет приучить себя к высокому искусству. Наслаждайтесь прекрасным выступлением танцоров и музыкантов, под предводительством известного хореографа Эдуарда Клюге.

Radiohead

Poets of the Fall

Atlas, 19 февраля (билеты 1489 грн)

"Поэты осени" из Финляндии — главные лирические рокеры нулевых, кумиры миллионов подростков и просто культовая группа Poets of the Fall приезжает в Киев с концертом. Доставайте старые плакаты, обводите глаза темным карандашом и поддайтесь ностальгии. Кроме уже знакомых и таких любимых песен, группа проведет презентацию своего нового альбома "Ultraviolet", а украинские фанаты одни из первых услышат его вживую.

Poets of the Fall

Пласидо Доминго

Дворец "Украина", 13 февраля (билеты от 1299 до 5999 грн)

Пласидо Доминго – живая легенда, которая не нуждается в лишнем представлении. Дирижер, оперный тенор, музыкант, обладатель многочисленных премий, всемирно известный и признанный артист, чей репертуар состоит из более, чем 150 ведущих оперных партий. Это был краткий список его достижений, страница на википедии предлагает ещё больше информации, но главное, что один из самых влиятельных певцов мировой истории впервые приезжает с концертом в Украину – 13 февраля.

Пласидо Доминго

Vacuum

Caribbean Club, 14 февраля (билеты от 490 до 1959 грн)

Ошеломляющее синти-поп трио Vacuum, авторы мега-популярного хита “I Breathe”, приглашают всех влюбленных на ностальгический концерт в Caribbean Club. Состав группы изменился, теперь фронтмен Маттиас Линдблум сотрудничает с Андресом Вальбеком, лирическим и талантливым композитором. Устройте своей второй половинке романтический вечер, окунитесь в ностальгию по 90-м ради самого светлого чувства, которому посвящены все песни Vacuum – любви.

Vacuum

Notre Dame de Paris

Дворец "Украина", 14-16 февраля (билеты от 350 до 1950 грн)

Надрыв скрипки, плач виолончелей, вечная история любви красавицы-цыганки, 7 великолепных солистов, чьи голоса неоднократно покоряли сердца украинцев, а 14, 15 и 16 февраля сделают это снова. На сцене дворца “Украина” состоится праздничный концерт для всех поклонников прекрасного – Notre Dame de Paris. Один из самых масштабных сценических проектов, тонны оборудования и невероятное шоу, над которым трудились 500 лучших специалистов и более 150 артистов. Музыкальный вихрь, неподдельный эмоции и легендарные композиции, которые нужно слушать исключительно на французском, языке любви и страсти.

Notre Dame de Paris

Лига Смеха

МЦКИ, 22 и 24 февраля (билеты от 250 до 990 грн)

Не верьте тем, кто скажет, что украинцы не любят хорошо посмеяться. Комедийные шоу, выступления юмористов и вечера стендапа в столичных барах – одни из самых востребованных мероприятий среди людей, которые хотят отдохнуть и зарядиться позитивным настроением. Таким людям нельзя пропускать новый сезон Лиги Смеха, всеукраинского чемпионата по юмору. На концерте 22 и 24 февраля будет вестись телевизионная съемка, поэтому не опаздывайте, занимайте места и наслаждайтесь отборными номерами претендентов на звание "Самый смешной украинец-2019"!