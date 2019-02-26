Оскар 2019: видовищний, але передбачуваний

Арт-директор Української кіноакадемії Алік Шпилюк — про те, чим запам'яталася 91-я оскарівська церемонія

Оскар 2019 прошел без особых сюрпризов. Как минимум, лично для меня имена победителей более чем на 90% были известны задолго до церемонии. Единственное, чего я не ожидал — что Гленн Клоуз проиграет Оливии Колман, но это меня не огорчило, ведь Колман абсолютно достойна победы. За свою долгую актерскую карьеру Клоуз была номинирована на престижную кинонаграду шесть раз — как в итоге оказалось, даже седьмая номинация на этом Оскаре так и не стала для нее счастливой.

Оливия Колман (фото: instagram.com/theacademy)

Сразу вспоминается знаменитое высказывание Гленн, мол все путают ее с Мерил Стрип, пока не доходит до церемонии вручения Оскара. Все потому, что Мерил Стрип тоже много раз номинировалась на премию, но в отличие от Клоуз, у нее три Оскара. Собственно, это такая горькая шутка. Кстати, если посмотреть на этих двух актрис в фильмах двадцать лет назад, то они и внешне чем-то похожи. Вот победа Колман и была единственная для меня неожиданностью. Без сомнения, она Оскар заслужила. И самой запоминающейся на церемонии была именно речь Колман — своей эмоциональностью и спонтанностью: думаю, она тоже была уверена в победе Клоуз!

Рами Малек (фото: instagram.com/theacademy)

Абсолютный нонсенс Оскара 2019 — это, к сожалению, Рами Малек. Он, на мой взгляд, еще недостаточно поработал для того, чтобы получить главную мировую кинонаграду. Впрочем, каждый из четырех номинантов в этой категории — это и Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Уиллем Дефо и Вигго Мортенсен — заслуживали того, чтобы получить Оскар. Моим персональным фаворитом был Мортенсен, но победа Малека была предопределена.

Неожиданностью для меня не стала и победа фильма "Зеленая книга", хотя, на мой взгляд, эта лента не лучшая из всех представленных в номинации. Однако я изначально полностью понимал, что этот фильм будет фаворитом для Американской киноакадемии. Потому что это простая история, которую могут оценить широкие круги киноакадемиков. Сюжет ленты легко вписывается в современные антидискриминационные тенденции в американском кино. Можно сказать, что "Зеленая книга" — это поддержка афроамериканской культуры. Между прочим, защитники гражданских прав в США не очень высоко оценивают этот фильм, считают его — опять же — упрощенным и глубоко расистским по сути.

"Зеленая книга" — трейлер

Кстати, едва ли не впервые за много-много лет каждый из 8 фильмов, которые номинировались в категории "Лучший фильм", получил свой Оскар в той или иной номинации. Такого не было уже очень давно.

В целом, в этом году Оскар точно был более динамичным, потому что не было ведущего, а значит не было пауз, которые нужно заполнять какими-то отступлениями. В итоге церемония была на 50 минут короче прошлогодней. И если учитывать тот факт, что интерес к трансляции Оскара с каждым годом уменьшается, то в отсутствии ведущего церемония только выиграла и стала даже более логичной.

Пока украинские фильмы не попадали на Оскар, но это вопрос времени и развития нашего кинематографа. Дело в том, что американские киноакадемики любят универсальность в фильме. У наших кинематографистов как раз с этим проблема. Украинские ленты, особенно последних лет, слишком привязаны к реалиям, а некоторые просто не дотягивают до общечеловеческих проблем, которые могут зацепить за живое американцев. Единственная возможность, которая была у нас, чтобы попасть в номинацию Оскара — фильм "Племя" Слабошпицкого. Это и есть та универсальная история, не привязанная к конкретным событиям — фильм шокирует, вызывает отторжение, но при этом всем понятен. Количество призов у этой ленты на международных фестивалях тому подтверждение.

Арт-директор Украинской киноакадемии Алик Шпилюк

Тем временем Украинская киноакадемия также уже готовится к вручению "украинского Оскара" — Третьей Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Сейчас члены Киноакадемии голосуют, имена номинантов будут известны в марте, а свои награды победители получат на торжественной церемонии 19 апреля. Могу сказать, что в различных номинациях поданы очень интересные и достойные работы. В этом году мы постараемся сделать церемонию вручения Кинопремии еще более зрелищной! Надеюсь, для украинских кинопрофессионалов родные награды будут даже более ценными, чем далекий голливудский Оскар!