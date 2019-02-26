Оскар 2019: видовищний, але передбачуваний

Кінорежисер Альфонсо Куарон (фото: instagram.com/theacademy)

Арт-директор Української кіноакадемії Алік Шпилюк — про те, чим запам'яталася 91-я оскарівська церемонія

Оскар 2019 пройшов без особливих сюрпризів. Як мінімум, особисто для мене імена переможців більш ніж на 90% були відомі задовго до церемонії. Єдине, чого я не очікував — що Гленн Клоуз програє Олівії Колман, але це мене не засмутило, адже Колман абсолютно гідна перемоги. За свою довгу акторську кар'єру Клоуз була номінована на престижну кінонагороду шість разів — як у результаті виявилось, навіть сьома номінація на цьому Оскарі так і не стала для неї щасливою.

Олівія Колман (фото: instagram.com/theacademy)

Відразу згадується знамените висловлювання Гленн, мовляв все плутають її з Меріл Стріп, поки не доходить до церемонії вручення Оскара. Все тому, що Меріл Стріп теж багато разів номінувалася на премію, але, на відміну від Клоуз, у неї три Оскара. Власне, це такий гіркий жарт. До речі, якщо подивитися на цих двох актрис у фільмах двадцять років тому, то вони і зовні чимось схожі. Ось перемога Колман і була єдиною для мене несподіванкою. Без сумніву, вона заслужила Оскар. І найпам'ятнішою на церемонії була саме мова Колман — своєю емоційністю і спонтанністю: думаю, вона теж була впевнена в перемозі Клоуз!

Рамі Малек (фото: instagram.com/theacademy)

Абсолютний нонсенс Оскара 2019 — це, на жаль, Рамі Мальок. Він, на мій погляд, ще недостатньо попрацював для того, щоб отримати головну світову нагороду. Втім, кожен із чотирьох номінантів у цій категорії — це і Крістіан Бейл, Бредлі Купер, Віллем Дефо і Вігго Мортенсен — заслуговували того, щоб отримати Оскар. Моїм персональним фаворитом був Мортенсен, але перемога була зумовлена.

Несподіванкою для мене не стала і перемога фільму "Зелена книга", хоча, на мій погляд, ця стрічка не найкраща з усіх представлених у номінації. Однак я спочатку повністю розумів, що цей фільм буде фаворитом для Американської кіноакадемії. Тому що це проста історія, яку можуть оцінити широкі кола кіноакадеміків. Сюжет стрічки легко вписується в сучасні антидискримінаційні тенденції в американському кіно. Можна сказати, що "Зелена книга" — це підтримка афроамериканської культури. Між іншим, захисники громадянських прав у США не дуже високо оцінюють цей фільм, вважають його — знову ж — спрощеним і глибоко расистським по суті.

"Зелена книга" — трейлер

До речі, чи не вперше за багато-багато років кожен з 8 фільмів, що номінувалися в категорії "Кращий фільм", отримав свій Оскар в тій чи іншій номінації. Такого не було вже дуже давно.

У цілому, в цьому році Оскар точно був більш динамічним, тому що не було ведучого, а значить не було пауз, які потрібно заповнювати якимись відступами. У підсумку церемонія була на 50 хвилин коротше торішньої. І якщо враховувати той факт, що інтерес до трансляції Оскара з кожним роком зменшується, то у відсутністі ведочого церемонія тільки виграла і стала навіть більш логічною.

Поки українські фільми не потрапляли на Оскар, але це питання часу і розвитку нашого кінематографа. Справа в тому, що американські кіноакадеміки люблять універсальність у фільмі. У наших кінематографістів як раз з цим проблема. Українські стрічки, особливо останніх років, дуже прив'язані до реалій, а деякі просто не дотягують до загальнолюдських проблем, які можуть зачепити за живе американців. Єдина можливість, яка була у нас, щоб потрапити в номінацію Оскара — фільм "Плем'я" Слабошпицького. Це і є та універсальна історія, не прив'язана до конкретних подій — фільм шокує, викликає відторгнення, але при цьому всім зрозумілий. Кількість призів у цієї стрічки на міжнародних фестивалях тому підтвердження.

Арт-директор Української кіноакадемії Алік Шпилюк

Тим часом Українська кіноакадемія також вже готується до вручення "українського Оскара" — Третьої Національної кінопремії "Золота Дзига". Зараз члени Кіноакадемії голосують, імена номінантів будуть відомі в березні, а свої нагороди переможці отримають на урочистій церемонії 19 квітня. Можу сказати, що в різних номінаціях подані дуже цікаві і гідні роботи. В цьому році ми постараємося зробити церемонію вручення Кінопремії ще більш видовищною! Сподіваюся, для українських кінопрофесіоналів рідні нагороди будуть навіть більш цінними, ніж далекий голлівудський Оскар!