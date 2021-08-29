Горіховий Спас 29 серпня: що потрібно обов'язково зробити сьогодні, важливі традиції

За біблійним переказом, Ісус Христос вмився і витер обличчя полотном, яке допомогло зцілити царя, що страждав від виразок на тілі. Вважається, що лик Спасителя на полотні став прообразом першої ікони.

Важливі традиції горіхового Спаса

У цей день заведено випікати хліб із зерна нового врожаю. Раніше до 29 серпня закінчували жнива. У лісі збирали горіхи, що якраз достигали до цього часу. Горіхами запасалися на зиму, робили з них настоянку. Вважалося, що вона буде мати лікувальні властивості. А настоянкою з перегородок волоського горіха рятувалися від застуди і хвороби суглобів.

Це свято закінчувало цикл з "трьох Спасів", так як його відзначали після Медового і Яблучного. "Холодним" же Спас називають, так як на календарі кінець серпня, і до цього часу ставало значно прохолодніше.

Раніше в цей день прийнято було влаштовувати ярмарки і продавати домоткані полотна. Цьому навіть присвячена приказка: "Перший Спас - на воді стоять, Другий Спас - яблука їдять, Третій Спас - на горі полотна продають".

Завершувати Горіховий Спас прийнято миттям в лазні.

Що святять у храмі 29 серпня

До церкви на освячення прийнято нести хліб, зерно, горіхи, а також (як і на інші свята Спаса) фрукти, мед, воду.

Після відвідування храму вдома прийнято накривати багатий стіл, де обов'язково повинен бути свіжоспечений хліб, пироги з фруктовими начинками. Також можна собі дозволити пригоститися горіховою настоянкою.

Успенський піст закінчився 27 серпня, тому можна ситно обідати і шумно веселитися.

Прикмети на Хлібний Спас

Багато горіхів вродило - через рік буде багато хліба. Вважалося, що в один і той же рік не можуть добре вродити і горіхи, і хліб.

Спека в цей день - до холодної і дощової другої половини вересня.

Хороша ясна і помірна погода - зима буде короткою.

Раптом почався дощ, гримить гроза - чекай теплу осінь.

З'їжте перший горіх самі, а другий віддайте першому зустрічному, щоб відвести від себе негоди.

Що строго заборонено робити на Хлібний Спас