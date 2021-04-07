ONUKA отримала престижну міжнародну нагороду за найкращий відеокліп

"Створюючи цей кліп, ми сподівались, що він допоможе відкрити очі на красу навколишнього світу. Ми раді, що його оцінили закордоном і назвали "Найкращим музичним відео" на міжнародному кінофестивалі ARFF Barcelona 2021", - підписане повідомлення.

Гурт окремо подякував режисерові Євгену Филатову (який "за сумісництвом" є чоловіком фронтвумен гурту Наталі Жижченко), а також художниці по костюмам Лесі Патоці.



"Всі наряди були створені з вторинних матеріалів, не було використано жодного нового ґудзика чи тканини - від того результат здається більш вражаючим", - додали в пресслужбі.

Зазначимо, що відеороботу гурт презентував ще 2019-го року і за цей час він набрав без малого 4 млн переглядів.

"Я сподіваюсь, завдяки ZENIT люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя у моменті. Ми бачимо лише те, що ми воліємо бачити.

ONUKA - ZENIT

Для довідки: Наталя Жижченко одружена з Євгеном Філатовим. Їхні стосунки почалися 2008 року із професійного спілкування. 14 травня 2020 року у пари народився син.