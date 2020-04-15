Оля Цибульська розповіла, куди вбирається на карантині

Співачка Оля Цибульська у прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», дала кілька ефективних порад, як на карантині залишатися у відмінній формі і хорошому настрої.

Оля Цибульська впевнена, що на карантині потрібно обов'язково робити макіяж і зачіску, вибирати, що одягти і відмінно виглядати.

«Ми можемо доглядати за собою один день, другий, третій...А потім ходимо, як опудало, - сказала Оля Цибульська в інстаграм «Зіркового шляху». - Насправді потрібно тримати себе в тонусі, тим більше що ми жінки. Чоловікам простіше: вмився, почистив зуби і все відмінно. А ми повинні залишатися кішечками, навіть якщо нам небо впаде на голову. Потрібно обов'язково приводити себе до ладу».

Днями Ольга Цибульська навіть продемонструвала сім домашніх луків.

«Я так тримаю себе в тонусі, - пояснила співачка. - Мало того, приблизно тиждень тому я одягла гарну сукню, зробила макіяж і зачіску, вибрала туфлі на високих підборах і поїхала з сином Нестором у ліс. Нехай там мене бачив тільки дятел, - але я була від себе в захваті! Завдяки моєму «виходу» у мене піднявся настрій».

Співачка вважає, що саме зараз дуже важливо зберігати гарний настрій.

«При цьому не потрібно імітувати його і сміятися тоді, коли вам не хочеться, - сказала зірка. - Але ви повинні налаштувати себе на сонце, яке світить за вікном, на весну і сподіватися, що все буде класно. Обов'язково! Кажуть, що стан нашого імунітету поліпшується саме завдяки цьому, а вірус боїться міцного імунітету».

Все це дозволяє виглядати Цибульській прекрасно.

«Я вважаю, що кожна жінка - зірка. У нас є особлива місія - світити навіть тоді, коли темно, дарувати класні емоції, навіть якщо в оточуючих нас людей негативний настрій, і шукати в собі сили, щоб пережити будь-який стрес», - сказала співачка «Зірковому шляху».

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська похвалилася значним списком справ на карантині.