Окупанти зруйнували домівки багатьох українських зірок. Як вони виглядають після бомбардувань

Ілона Гвоздьова

Будинок хореографа і переможниці Танців з зірками окупанти зруйнували 4 березня.

"Нашого будинку в Києві більше немає... Покручі. Путін - тварюка. Тепер мене на цій землі буде тримати ненависть до всього російського народу. Ми жили і нікого не чіпали, але тепер це прокляття ляже на ваших дітей, і, повірте, все вони нам повернуть сповна. Це був наш дім. Це мирний район, ніяких стратегічних об'єктів", - написала танцівниця в Instagram.

Вона додала, що відновлювати будинок доведеться з фундаменту, так як збиток дуже серйозний. На щастя, Ілони, чоловіка та їхніх двох дітей вдома не було. Зірка виїхала за кордон.

Фото: руйнування в будинку Ілони Гвоздьової (instagram.com/ilonagvozdeva)

Ігор Кондратюк

Кондратюку окупанти зробили "подарунок" на честь його 60-річчя 14 березня. У будинок продюсера під Києвом влетів снаряд, призвівши до часткового руйнування. На щастя, без постраждалих.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом", - написав він.

Фото: пошкодження будинку Ігоря Кондратюка під Києвом (facebook.com/kondratjukigor)

Юрій Фальоса

16 березня в Подільському районі Києва ворожі снаряди потрапили в кілька приватних будинків. Серед них був будинок і офіс колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак, продюсера Юрія Фалеси.

"Ні дома, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново!" - підписав він фото.

Фото: пожежа в будинку Фальоси в Києві (facebook.com/falyosayuriy)

Валерій Харчишин

27 березня окупанти знищили будинок лідера "Другої ріки" під Гостомелем, на який він працював все життя. Це було його мрією, будинком, де виросли і жили троє його синів.

"Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї - перебудовував майже все", - написав Валерій.

На щастя, на момент обстрілу людей у будинку не було, сам Харчишин залишається в Україні до перемоги. Старший син музиканта захищає Україну на півночі, а двоє молодших разом з мамою - за кордоном.

Фото: так виглядав будинок Харчишина до знищення (facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Маша Фокіна

28 березня в будинок колишнього прем'єра України Вітольда Фокіна під Києвом потрапили уламки двох ракет. Його внучка - українська співачка Маша Фокіна розповіла, як все сталося.

"Мою сім'ю позбавили будинку. Російські ракети! Росіяни, це "спецоперація"? Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там живе моя сім'я! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів дотла! У вас досі відсохлий мозок, що застряг в російських новинах?" - написала вона.

На жаль, загинула собака сім'ї.

Будинок родини Маші Фокіної знищили окупанти (фото: instagram.com/mashafokina)