Я - звичайний українець: Макс Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв в руки зброю

Макс Барських, який поповнив лави ЗСУ, розповів, як рятував сім'ю з Херсона, про ставлення військових до нього, враження від тренувань та про свою нову знакову пісню.
Про це співак розповів в zoom-інтерв'ю виданню Rolling Stone.
Артист каже, що не вірив, як і більшість з українців, що повномасштабне вторгнення РФ і кривава війна в Україні можливі. На превеликий жаль він був дуже розчарований, коли вірішив розповісти своїй російській аудиторії правду про війну.
"Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не міг подумати, що це станеться... Через декілька днів після 24 лютого я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100% правда, побачена на власні очі.
На що я отримав безліч коментарів з ненавистю, повідомлень від колись улюблених шанувальників і побажань смерті мені та всій нації. І це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, чесно кажучи", - говорить Барських.
З початком війни перше, що зробив співак - вивіз сім’ю з ще неокупованого Херсону в більш безпечне місце.
"Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А по дорозі ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм.
Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні - це жахливо!" - каже він.
Коли співак повернувся до Києва, пішов до ЗСУ в якості резервіста і розпочав військові тренування.
"Я не відчуваю статусу знаменитості. Я звичайний українець. Але солдати дуже підтримують. Спочатку вони зі мною фотографувалися і казали: "Добре, тож у нашій команді є всі, а люди з [музичної] індустрії зараз ідуть у військову службу. І це дуже надихає українських хлопців, - додаючи. - Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: "Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу". Але це було моє рішення", - додав співак.
Макс розповів, що 70 відсотків часу тренується, і каже, якщо доведеться боронити родину та свій народ, готовий знищувати ворога.
Раніше ми детально писали про пісню, яку Макс присвятив Збройним силам України.
Також повідомлялося, що телеведучий Анатолій Анатоліч показав "покидьків, які перейшли на сторону орків".