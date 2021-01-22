Новий випуск грандіозного шоу "Маска" скасували: що сталося

Другий випуск шоу "Маска", який мав відбутися в суботу, 23 січня 2021 року, перенесли на наступний тиждень. Це пов'язано з жалобою, яку оголосили в цей день через страшну пожежу в Харкові, яка забрала життя 15 людей.

Новий епізод шоу-перевтілення глядачам покажуть через тиждень - в суботу, 30 січня.

У другому епізоді глядачі познайомляться з новою вісімкою учасників. Одним з них стане велетень-Буряк - висотою три з половиною метри.

Буряк виконає зі сцени українську пісню "Смерека", а навколо його особи розгорнеться палка дискусія між зірковими детективами - Андрієм Данилком, Олею Поляковою, Настею Каменських і DZIDZIO. Яка зірка могла замаскуватися в такому образі - загадка.

Буряк на шоу "Маска"

Крім того, глядачі побачать вражаючі виступи ефектної Бабки, грайливої Крапанки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, неймовірно милого Циклопа, розкішної Пави і величного Лева.

А ось ведучий Володимир Остапчук на шоу з'явиться в образі кумира мільйонів.

Новий епізод покажуть на каналі "Україна" в суботу, 30 січня о 21:00.

Раніше ми писали, як буде дивувати українців шоу "Маска" у другому випуску.