Молодик допоможе почати життя з чистого аркуша: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 5 по 11 липня

Овен

Удача і везіння буде супроводжувати в підприємництві, додаткової роботи та на співбесідах. В кар'єрі теж чекає підйом. Молодик 10 липня може принести конфлікти з ближніми й це торкнеться як сімейних, так і пар, які недавно утворилися. Основна причина сварок - різні погляди на ситуацію. Всім закоханим примирення принесе неділя.

Телець

Понеділок виявиться найщасливішим днем - вирішуйте важливі завдання, починайте нові проєкти та міняйте своє життя. В середині тижня успіх чекає у фінансовій сфері. На співбесідах чекає успіх. В кінці тижня проведіть час з дорогими вам людьми, особливе везіння чекає в романтичних зустрічах.

Близнюки

Все задумане буде виходити майже саме по собі. Перша половина тижня стане вдалою у всіх починаннях - від взаємин до власного бізнесу. Друга половина буде приємною для бізнес-переговорів і укладення вигідних угод. Можна зробити дорогу покупку - вона не розчарує.

Рак

У понеділок чекайте сюрприз від однодумців - допоможуть і порадою, і діями. З вівторка по четвер працездатність трохи знизиться, не беріть на себе занадто багато обов'язків. 9 і 10 липня стануть найвдалішими днями. У протилежної статі будете користуватися популярністю. Вихідні присвятіть фінансовим питанням і покупкам.

Лев

На початку тижня не впертися і не наполягайте на своїй точці зору в робочій розмові - отримаєте репутацію впертої та жорсткої людини. Три дні потім - більше спілкуйтеся, це принесе корисні знайомства. 9 і 10 липня постарайтеся відпочити як слід. У неділю чекайте приємні події.

Діва

На початку тижня присвятіть себе розв'язанню важливих питань в держінстанціях, і в ділових переговорах. Вівторок-четвер - уникайте контактів по роботі, можуть бути труднощі в бізнесі, не намагайтеся наполягти на своєму. В кінці тижня відпочиньте в компанії однодумців. У неділю просто розслабтеся, наприклад, в СПА-салоні.

Терези

Докладіть максимум сили в першій половині тижня в професійній сфері або пошукайте додатковий заробіток. Кошти на цьому тижні варто вкладати в рекламу. У п'ятницю день буде не найвдаліший - можуть бути перешкоди в будь-яких починаннях.

Скорпіон

Утримайтеся в понеділок від поїздок за кермом. Можуть виникнути несподівані проблеми. З 6 по 8 липня доведеться відновлювати розхитані нерви. Друга половина тижня принесе удачу в особистому житті, і в професійному плані. Це допоможе відновити душевну рівновагу. У неділю постарайтеся стримати не найкращі свої пориви, щоб не отримати дуже неприємну сварку.

Стрілець

Тиждень почнеться спокійно і розмірено, Стрільці будуть зайняті вирішенням нагальних завдань. З вівторка можливе погіршення самопочуття, а також різні негаразди майже у всіх сферах життя. Після молодика все прийде в норму, і настрій допоможуть підняти друзі. На вихідні можете планувати будь-які справи - удача буде на вашому боці.

Козоріг

У самотніх Козерогів на цьому тижні можлива важлива зустріч, яка принесе щастя. Пари, які у сварці, зможуть досягти взаєморозуміння і гармонії. У п'ятницю і суботу притримайте емоції та будьте обережні – можливі сварки з близькими, затримки в справах і порушення планів. У неділю проведіть час з родичами або родиною.

Водолій

У понеділок утримайтеся від критики та нагадування про помилки близькій людині. Якщо не стримаєтеся - отримаєте грандіозний скандал. У самотніх Водоліїв можлива несподівана зустріч у вівторок або середу – ця людина може стати вашою долею. Кінець тижня буде напруженим - можливі сварки, тримайте себе в руках.

Риби

Початок тижня принесе приплив сил і нові корисні ділові знайомства. Ближче до четверга підвищиться ризик сварок з близькими людьми, навіть якщо нічого раніше не віщувало. п'ятницю і на вихідних варто звернути увагу на особисте життя – у самотніх є шанс познайомитися з потенційною "другою половиною".