Ніколи не пізно: 5 ідей для сюрпризу коханому чоловікові на День всіх закоханих

Не переживай! Навіть напередодні свята можна замовити хороший подарунок

Как быстро летит время. Кажется, еще вчера готовились к встрече Нового года, а сегодня уже пора прощаться с новогодними праздниками. Однако не стоит расстраиваться, нас с вами ждет еще один важный праздник — День всех влюбленных ;)

Вы заметили, как утренний воздух стал наполняться нотками любви и романтики? Это явный признак того, что уже "под носом" 14 февраля — День святого Валентина, покровителя влюбленных. При этом не все задумываются о подарках вовремя, откладывая эту затею на самый последний момент. Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, редакция LITE решила сделать подборку самых оригинальных подарков, которые порадуют и приятно удивят вашего молодого человека. Но приэтом их с легкостью можно купить или заказать непосредственно в день праздника. Очень практично!

14 февраля: полезные подарки

Вы и без нас знаете, что сидячий образ жизни пагубно влияет на организм человека. Так что если твой любимый мужчина, скажем, айтишник (или представитель любой другой сферы деятельности, требующей долгого сидения за столом), то отличным подарком для него станут спортивные наручные часы с шагомером. К слову, абонемент в тренажерный зал или оздоровительный центр также будет хорошим подарком.

Фото: pixabay

14 февраля: практичные подарки

В арсенале каждого мужчины должна быть качественная бритва (если, конечно, он не подхватил тренд на длинные бороды). Хорошая бритва станет очень полезным подарком, который будет на протяжении многих лет напоминать ему о вашей заботе и любви.

Различные косметические наборы - для практичных (фото: pixabay)

Интеллектуальные подарки

Книга всегда была и будет универсальным подарком. Особенно, если у твоего МЧ уже имеется небольшая коллекция, которая требует пополнения. Дело за малым – провести ревизию, выяснить его любимый жанр и приобрести необходимый экземпляр книги.

Книги - универсальный подарок (фото: pixabay)

Подарок в виде впечатления для двоих

Подарок-впечатление для двоих − идеальный презент ко Дню всех влюбленных. Их выбор огромен – начиная с экстремальных полетов и заканчивая романтическими прогулками. Нужно только определиться, к какому типу ваша пара относится: любителям экстриму или спокойного вида отдыха. И главное, что заказать такой подарок можно в любое время!

Развлечения для двоих - ноть отбавляй (фото: pixabay)

Вкусности

И наконец, "лидер запросов". Если уж совсем не получилось вовремя подобрать подарок любимому, тогда "проложи путь" к его сердцу через вкусности. Вариант надежный и еще ни разу не подводил ;)

Различные сладости (особенно приготовленные вами) - также отличный вариант для подарка (фото: pixabay)

Напомним, ранее мы давали топ-5 идей вечернего макияжа на День всех влюбленных от звездных визажистов. Зажги ночь!

Кстати, до этого муж Нади Дорофеевой составил топ "гениальных" подарков ко Дню Влюбленных. Получился забавный, но действительно оригинальный список.