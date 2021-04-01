Названо ім'я члена королівської сім'ї, якого Меган Маркл звинуватила в расизмі

ЗМІ повідомляє, що людиною, яка цікавилася, наскільки темношкірим буде син Меган і Гаррі, є принцеса Анна, дочка Єлизавети II.

При цьому, за словами біографа британської королівської сім'ї світської левиці леді Колін Кемпбелл, Меган Маркл неправильно інтерпретувала слова члена королівської сім'ї.

Так, дійсно, дочка Єлизавети II не схвалювала шлюб Гаррі з Меган. Вона не раз намагалася відрадити племінника від цього вчинку. Принцеса Анна побоювалася, що американка може ніколи не зрозуміти культурної спадщини Великобританії. Але до кольору шкіри у неї претензій ніяких не було.

Фото: Принцеса Анна (Getty Images)

"Не було ніякої стурбованості з приводу кольору шкіри Меган. Принцеса Анна була стурбована тим, що, якщо шлюб буде укладений і з'являться діти, виникнуть величезні проблеми. Але не через колір шкіри, а через нездатність Меган цінувати культурні відмінності і дійсно поважати інститут монархії, з яким її зв'яжуть пута шлюбу", - сказала інсайдер.

Після того як принц Гаррі переказав Меган цю історії про з тіткою, дівчина все неправильно зрозуміла, вирішивши, що принцеса Анна - расист.

Нагадаємо, що в скандальному інтерв'ю для Опри Вінфрі Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили королівську сім'ю в расизмі, і Меган зізналася, що хотіла навіть вчинити суїцид.