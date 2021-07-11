Наведіть порядок у своєму особистому житті: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 12 по 18 липня

Овен

З понеділка Овни опиняться в центрі уваги, це торкнеться в першу чергу самотніх представників цього знака. Якщо у вас вже є пара - будьте готові до несподіваного подарунка. Середина тижня буде нудною, а з п'ятниці займіться собою – може бути загострення хронічних захворювань, надлишок шкідливої їжі та алкоголю. У неділю відпочиньте вдома.

Телець

Не призначайте на понеділок побачення і постарайтеся не сваритися з близькими людьми. Всі любовні заходи перенесіть на вівторок-четвер - і вони будуть чудовими. Є шанс зустріти партнера для серйозних відносин. В середині тижня займіться вирішенням буденних завдань. У неділю може бути якийсь негатив - щоб його уникнути, не плануйте важливих справ і залишайтеся вдома.

Близнюки

Понеділок принесе активність, але вже у вівторок енергія піде на спад. Шукайте компроміси в спілкуванні з близькою людиною, інакше є ризик серйозного конфлікту. Можуть з'явитися люди з минулого, з якими вас пов'язували раніше близькі стосунки – відкладіть це спілкування до четверга. П'ятниця і субота стануть важливими для тих, хто знаходиться в пошуку. Ви можете зустріти не тільки партнера для відносин, але і знайти відмінного друга.

Рак

З Понеділка по середу з'явитися шанс поліпшити своє матеріальне становище, досягти успіху в професійному середовищі та отримати нових партнерів по бізнесу. Вкладення в рекламну компанію і сферу побуту принесуть успіх. З четверга можуть бути труднощі в спілкуванні з близькою людиною, негаразди в сімейному житті. А в неділю очікується гармонія в любові та приємні несподіванки від супутника життя.

Лев

Перша половина тижня підійде для розширення кордонів в діловій сфері, для просування в кар'єрі. Особисте життя теж виявиться на висоті – можете здійснювати рішучі дії. У п'ятницю очікуйте активність у сфері спілкування та укладення договорів. 17 і 18 липня будьте уважні до членів сім'ї – можуть бути скандали та розбіжність в точках зору.

Діва

Тиждень для Дів буде безнапасним і енергія почне рости досить швидко. З вівторка по четвер зірки та планети забезпечать вам грандіозний успіх у всіх сферах життя. П'ятниця і субота стануть вдалими у сфері бізнесу і фінансів – можете інвестувати гроші в проєкти або ризикнути удачею в лотереї.

Терези

Середина літа принесе вам удачу від зірок і планет. Місяць дасть вам енергію і захистить від різних неприємностей. Приділіть час позбавленню від шкідливих звичок - в ці дні вийти з ними впоратися легко. П'ятниця і субота принесе позитив і нові досягнення – все почне виходити без особливих зусиль. На вихідних очікується фінансовий сюрприз.

Скорпіон

Концентрація уваги на початку тижня сильно знизитися, а агресія і конфлікти почнуть рости в геометричній прогресії. З вівторка по четвер пощастить людям творчих професій, і тим, хто пов'язаний з піаром і громадською діяльністю. Говоріть багато і красиво - це приверне корисні знайомства. Кінець тижня варто присвятити спокійному відпочинку, в неділю чекає удача.

Стрілець

Понеділок підходить для розв'язання питань в інстанціях, а також для вдалих угод у сфері бізнесу. З вівторка по четвер є ймовірність сутичок з бізнес-партнерами та колегами по роботі. У п'ятницю і на вихідних очікуються приємні зустрічі, а неділю варто провести в тихому сімейному колі.

Козоріг

Першу половину тижня Козерогам варто присвятити завершенню всіх важливих справи, які пов'язані з документами, професійною діяльністю і бізнесом. Тим, хто знаходиться в пошуку роботи – підготуйтеся до співбесіди як слід, від неї багато що залежить. У п'ятницю скасуйте всі ділові зустрічі. 17 і 18 липня будьте уважні до людей, які близькі вам за інтересами, можливий дуже приємна і позитивна розмова.

Водолій

Початок тижня може бути складним - на роботі та вдома пануватиме гнітюча атмосфера, агресія і конфліктність буде зашкалювати. Постарайтеся не зривати свій гнів на інших, відкладіть всі кардинальні зміни, сконцентруйтеся на важливій справі. Не змінюйте свої плани, навіть якщо енергія буде знижена. З п'ятниці все різко зміниться - ви почнете заражати своєю енергією інших. У неділю постарайтеся уникнути сварок.

Риби

Середині літа стане дуже вдалою - Риби отримають шанс проявити свою ділову хватку. З 13 по 15 липня будьте обережні – є ризик непорозуміння з оточенням через дрібниці. Конфлікти можуть привести до погіршення самопочуття в кінці тижня. Дозвольте собі якісний відпочинок. На вихідних очікується підйом сил - зробіть те, що ви давно планували.