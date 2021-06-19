Насичений і емоційний тиждень: жіночий гороскоп з 21 по 27 червня

Овен

Жінки-Овни відчують прилив сил і цю енергію потрібно направити на вирішення важливих завдань. Тиждень стане дуже активним і насиченим, може виникнути напруга. Дуже важливо бути обережними, не розповідати про свої плани, не провокувати заздрісників. Успіх прийде обов'язково, але для цього потрібно не поспішати та не підлаштовуватися під обставини.

Телець

Розширення горизонтів стане на цьому тижні основним мотивом, з'явиться можливість почати шлях до успіху, завести нові та корисні знайомства. Щоб не стати заручницями маніпуляторів і токсичних людей, жінкам-Тельцям рекомендується звертати увагу на зовнішність і ходу чоловіків. У сфері романтики очікується період насичення - будьте романтичні, а самотнім астрологи радять використовувати червоний колір для залучення потрібних людей.

Близнюки

Подій на цьому тижні буде дуже багато і всі вони стануть насиченими, особливо у сфері особистого життя. Щоб залучити любов або налагодити з кимось відносини, Близнюкам рекомендується перестати сумніватися в собі та зайнятися підвищенням самооцінки. Це допоможе не тільки яскравіше розкритися, але і позбавить від проблем, відлякає кривдників і маніпуляторів.

Рак

Тиждень почніть з медитацій і досягнення душевної рівноваги. Не відповідайте агресією на образливі висловлювання, зберіться. Якщо ви зможете приділити увагу своєму настрою, то вдасться уникнути перепадів настрою. Це важливо, оскільки зайва емоційність буде заважати діловим відносинам і особистим. Будьте впевнені в собі, контролюйте емоції, не піддавайтеся на провокації й успіх обов'язково прийде.

Лев

Левицям астрологи обіцяють активний і цікавий тиждень - відкриються двері в щасливе майбутнє. Але для цього потрібно не тільки завзятість і працьовитість, а ще й здатність прислухатися до свого внутрішнього голосу. Підсилюйте свою інтуїцію - це допоможе вибрати вірний шлях і обійти стороною всі неприємності. В особистому житті очікується везіння, але варто трохи стримати власну гордість.

Діва

Тиждень стане досить напруженим, і всі плани можуть порушитися в один момент. Щоб цього не сталося, необхідно досягти рівноваги, перемикатися на інші справи та вміння знаходити вихід з нестандартних і неоднозначних ситуацій. Якщо ви зможете визнати поразку, але при цьому не здатися, а шукати нові способи для досягнення своєї мети – удача буде на вашому боці.

Терези

Будьте готові до того, що минуле знову вийде на вашу життєву арену. Можуть виникнути ситуації, при яких доведеться провести роботу над помилками або завершити те, що раніше було відкладено на потім. Щоб притягти удачу і не зайти в глухий кут, знадобиться вміння розподілити сили та енергію так, щоб не перевтомитися і виконати всі завдання в намічений термін. Енергію заповнюйте за допомогою смачної їжі.

Скорпіон

Астрологи обіцяють жінкам-Скорпіонам багато приємних сюрпризів на цьому тижні. Проводьте час активно, розширюйте кругозір і коло знайомств. Займіться навчанням і отриманням нових навичок. Отримані знання допоможуть Скорпіонам просунутися по службовій кар'єрі, домогтися підвищення, нової посади та збільшення зарплати.

Стрілець

Будьте особливо обережні на цьому тижні, оскільки ризик і поспішні рішення можуть притягти проблеми та неприємності. Це може торкнутися ділової сфери, особистого життя і взаємин з людьми. Почніть тиждень з відновлення рівноваги, гармонії та постарайтеся ретельно контролювати свої емоції й перепади настрою в найближчі сім днів.

Козоріг

Останній тиждень червня стане важливим для Козерогів, і астрологи рекомендують не довіряти чуткам, відкинути всі сумніви та налаштувати себе на успіх. Прислухайтеся до себе і помічайте всі деталі, які обов'язково дадуть знак зупинитися, якщо ви підете не туди. Залучити удачу допоможе зміна іміджу. Це дозволить залишатися на висоті, не сумніватися у своїх силах і легко завоювати нові вершини.

Водолій

Подій на цьому тижні очікується багато, але не всі вони будуть приємні. Постарайтеся не пасувати перед неприємностями, через те, що від вирішення таких завдань може залежати майбутнє. Повірте в себе і свої сили, підвищуйте впевненість в собі й це дозволить з легкістю впоратися з усіма тимчасовими труднощами.

Риби

Приділіть особливу увагу своїй інтуїції на цьому тижні, щоб не пропустити важливі знаки від Всесвіту. Це вбереже від невірних або поспішних рішень, і не дозволить зайти в глухий кут. Не варто перевтомлюватися, щоб сили не покинули вас посередині тижня. Не допускайте погіршення настрою, розподіляйте сили, складайте плани та намагайтеся виконувати всі завдання рівно в строк.