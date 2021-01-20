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Настя Каменських розчулила мережу новими фото: показала, якою була в дитинстві

Середа 20 січня 2021 16:17
Настя Каменських розчулила мережу новими фото: показала, якою була в дитинстві
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Роман Мирончук

Настя Каменських разом з Потапом повернулися з короткострокової відпустки на Мальдівах. Популярна українська співачка продовжує радувати шанувальниками фото з відпочинку і не тільки.

Артистка своєму Instagram показала дитяче фото та розчулила мережу. На фото в дитинстві вона лежить на ліжку і на ній надітий червоний светр і червона кепка. Зараз вона одягла ту ж кепку і зробила схожу фотографію.

Настя Каменських розчулила мережу новими фото: показала, якою була в дитинствіНастя Каменських розчулила мережу новими фото: показала, якою була в дитинстві

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"І кепка як і раніше підходить. Свайп "вліво, щоб знайти різницю", - підписала фото співачка.

Пізніше Каменських опублікувала кілька нових фотографій зі своєї відпустки з чоловіком. На тлі пляжу співачка позує в зеленій майці.

Настя Каменських розчулила мережу новими фото: показала, якою була в дитинствіНастя Каменських розчулила мережу новими фото: показала, якою була в дитинстві

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі прокоментували фото артистки.

  • Дуже красива;
  • Дуже ніжна;
  • У вас дуже хороша енергетика;
  • В будь-якому віці прекрасна Настя;
  • Красуня дівчинка, талант, супер;
  • Вогонь;
  • Боже, яка ти красива.

Нагадаємо, Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками. На одному з фото вона красується в бікіні кислотного кольору і розстебнутій сорочці кольору хакі.

Раніше Каменських поділилася яскравими кадрами з пляжу біля океану в оточенні пальм і тропічної зелені. Шанувальники звернули увагу на вбрання зірки. Настя вибрала легку вільну сорочку і трендову модель джинсових шортів.

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