Настає дуже важливий період: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 22 по 28 лютого

Жінка-Овен

Почніть тиждень з завершення всіх справ, які накопичилися, щоб не витрачати потім час даремно в майбутньому. Ваша активність і цілеспрямованість дозволять швидко розібратися з усіма завданнями та поставити нові цілі. Друга половина тижня стане вдалою в особистому житті – відпочиньте з близькою людиною або вирушайте на побачення. Вас чекає знайомство з новими людьми.

Жінка-Телець

Дам цього знака Зодіаку чекає яскраве кохання. Період буде наповнений гармонією, енергією і силами для зустрічі з другою половинкою. Сімейні Тельці зможуть вирішити всі розбіжності з партнером і знайти спокій. У другій половині тижня удача посміхнеться у діловій сфері. Будьте уважні, оскільки можуть з'явитися знаки долі, які призведуть до щастя.

Жінка-Близнюки

Ділова сфера вийде на перший план в ці дні, і удача посміхнеться у фінансах. Представниці цього знаку зможуть не упустити перспективні можливості. Якщо влаштовувати перерви та не сидіти в чотирьох стінах, то удача і в любові не обійде стороною. Найбільш вдалими для знайомства і побачень стануть останні дні лютого.

Жінка-Рак

Кінець зими принесе Ракам справжню весну в душі. Тиждень буде вдалим для пошуку кохання, налагодження стосунків у сім'ї та зміцнення шлюбу. Раки можуть отримати приємні новини здалеку і звістку з минулого. Тиждень буде успішним, але Ракам варто бути обережнішими у прийнятті рішень і не поспішати у фінансових питаннях.

Жінка-Лев

Левам зірки обіцяють на цьому тижні подорожі та відрядження. Меркурій перестане плутати плани, і тепер ніщо не завадить їм відправитися в заплановану поїздку. Послаблювати пильність астрологи не радять – увага до дрібниць допоможе вийти зі скрутного становища, а також уникнути пасток на шляху до щастя.

Жінка-Діва

Тиждень стане дуже насиченим і вийде втілити в життя давні плани, яким раніше заважав ретроградний Меркурій. В плані ведення бізнесу і фінансових операцій період буде вдалим і Діви зможуть направити накопичення на розширення своєї справи, купівлю необхідних речей або ж відкрити накопичувальний депозит.

Жінка-Терези

Пора прокидатися від зимової сплячки та починати діяти. Терезам рекомендується почати тиждень з позитивного настрою і догляду за собою – це допоможе підняти жіночу енергію. Сили знадобляться, і для розв'язання серйозних питань – ваша думка буде важливою, і авторитет допоможе врятувати ситуацію. Зірки обіцяють відновлення справедливості.

Жінка-Скорпіон

Тиждень буде сильним і підйом сил буде відчуватися з перших днів. Використовуйте її за призначенням і не відкладайте розв'язання важливих питань на потім. Не бійтеся активності та подолання перешкод, в останні дні лютого удача буде на вашому боці. Ви зможете залучити в життя зміни не тільки силою думки, але і завдяки своїм діям.

Жінка-Стрілець

З понеділка беріться за справи, через те, що цей тиждень стане дуже важливим. За ці дні вийде встигнути дуже багато, хоча долати труднощі особливо не доведеться. Потрібно правильно організувати свій час, щоб все встигнути – і попрацювати, і відпочити в приємній компанії, і отримати увагу з боку протилежної статі.

Жінка-Козоріг

Не ховайтеся від проблем минулого і наведіть порядок у своїх думках і справах. Козероги зможуть розібратися в неточностях та завершити усі справи, які раніше буксували. Удача буде на боці сміливих і активних жінок, які не будуть боятися відповідальності та не стануть перекладати свої обов'язки на когось іншого.

Жінка-Водолій

Останній тиждень лютого – вдалий період для позбавлення від згубних звичок і власних страхів. Залиште свої помилки в минулому і почніть рух вперед. Постарайтеся не відмовлятися від активної боротьби з тим, що заважає вашому просуванню вперед. Забирайте в майбутнє тільки впевненість, привабливість та активність.

Жінка-Риби

Кінець лютого стане фантастично успішним, і удача посміхнеться буквально по всіх фронтам. Риби зможуть знайти гармонію в любові, досягти успіху в діловій сфері. Саме час залишити за спиною страхи, сумніви та зайнятися підвищенням самооцінки й залученням в життя потрібних змін.