Починаємо терміново утеплятися: Україну знову накриє сильними морозами

Погода в Україні найближчими днями знову налякає жителів країни сильними морозами. Температура повітря різко стрибне від плюса до сильного мінуса і місцями вночі опуститься до -20 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у п'ятницю, 5 лютого, морози охоплять північну, центральну частину країни та Волинь. В інших регіонах температура повітря буде коливатися від -1 до +5 градусів.

На сході вночі можливий мокрий сніг з дощем, вдень сухо, сильний вітер. Температура повітря вночі від -5 до -1 градуса, вдень від -3 до +1 градуса.

У південних областях без істотних опадів, штормовий вітер. Вночі від -2 до +1 градуса, вдень від +1 до +3 градусів. У Криму без опадів, вночі +1 +3 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

На півночі уночі буде йти сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі знизиться до -11 -9 градусів, вдень очікується від -6 до -4 градусів.

У західних областях місцями вночі пройде сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря на Волині впаде до -7 градусів вночі, вдень від -4 до -1 градуса. В інших областях вночі від -3 до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

В центральній частині країни буде йти сніг уночі, який до ранку припиниться. Очікується сильний вітер, температура вночі -6 -3 градуси, вдень від -4 до -1 градуса.

У Києві 5 лютого сніг буде йти тільки в нічні години, вдень сухо. Очікується сильний штормовий вітер. Вночі від -9 до -7 градусів, вдень -5 -3 градуси.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 лютого

У суботу, 6 лютого, снігом почне засипати західні області, на півдні буде йти сніг з дощем. На решті території України буде сухо. На сході нічна температура різко знизиться до -11 -9 градусів, удень -6 -3 градуси. У південній частині вночі до -3 градусів, вдень від -1 до +1 градуса, в Криму до +3 градусів. На заході вночі -7 -5 градусів, на Волині до -8 градусів, вдень від -5 до -2 градусів. У центральній частині країни температура вночі впаде до -12 -10 градусів, вдень від -6 до -4 градусів.

У Києві 6 лютого очікується суха погода, вночі до -13 -11 градусів, вдень -8 -6 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 6 лютого

У неділю, 7 лютого, морози почнуть посилюватися, а снігопади накриють західні, північні та центральні області, на сході та півдні буде сухо.

На сході вночі -14 -12 градусів, вдень від -10 до -5 градусів. У південній частині вночі до -8 -5 градусів, вдень від -3 до -1 градуса. На заході від -13 до -7 градусів, вдень -8 -5 градусів. У північних областях похолоднішає найсильніше, вночі до -20 градусів, вдень -12 -10 градусів. У центральній частині від -13 до -11 вночі, вдень від -10 до -8 градусів.

У Києві очікується сніг, вночі температура впаде до -16 градусів, вдень очікується від -12 до -10 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 7 лютого

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну повернуться морози до -25 градусів.

А також розповідали, які області накриє першими під час сильного лютневого похолодання.