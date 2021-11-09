Думки після пологів: Анна Гресь розповіла про панічну боязнь другої вагітності

Соцмережі впевнено увійшли в життя більшості сучасних людей. Здається, з їх появою ми стали відчувати себе менш самотніми, в тому числі у власних переживаннях і проблемах. І багато в чому це сталося завдяки людям, які не соромляться відверто говорити про особисте.

Відома українська актриса, зірка шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV Анна Гресь часто ділиться з підписниками власними думками на різні теми. При цьому дівчина не прагне виглядати ідеальною або демонструвати безтурботне життя. Аня - якраз той інфлюенсер, який щиро плаче, сміється і говорить про важливе зі своєю аудиторією.

Ось і недавно в сторіс свого Instagram актриса вирішила підтримати дівчат, які стали мамами.

До слова, сама Анна з чоловіком Романом Грищуком вже два роки виховує сина Тимофія.

Анна Гресь з сім'єю (фото: instagram.com/anya_gres)

І виявляється, материнський інстинкт проявився у зірки тільки з часом.

"Хочу вам сказати, що я не відразу після пологів відчула прямо безумовну любов до дитини. Так, я розуміла, що це мій син, я маю його оберігати, доглядати за ним. Але не було такого, що з першого дня - особливо, коли він не спав - я його любила просто неймовірно", - каже вона.

Анна Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

"І тільки з часом, коли він свідомо почав обіймати мене, говорити якісь слова, коли він прямо прикольний став, я зловила себе на думці, що зараз я цього малюка справді люблю. Ось тепер я сумую за ним, він такий зайчик! До цього, чесно, в мене такого не було. Але я собі намагалася це навіяти. Тому що, як це, я ж мати, це моя дитина, я повинна її любити. Але було саме "повинна". А та сама безумовна любов, про яку так багато говорять, якось у процесі з'явилася", - додала Аня.

Анна Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

При цьому актриса зазначила, що вже давно хотіла розповісти про свої відчуття, проте довго сумнівалася, оскільки це могло викликати хвилю негативу в її бік.

"Я так давно хотіла цим поділитися! Але в суспільстві це вважається якимось неправильним, засуджується. І я боялася, що мені хейта насиплють. Адже коли ти обираєш якусь позицію, то в будь-якому разі будуть із тобою незгодні. Але будуть і ті, хто солідарний. Звичайно, дуже просто плисти за течією і бути зручним для всіх. Але набагато "трушніше" вірити в свою правду та доносити її людям. Словом, зараз я виговорилася, і мені добре. Сподіваюсь, комусь мої слова допоможуть. Як мінімум, дівчата зрозуміють, що немає ідеальних матерів", - сказала Гресь.

Анна Гресь з сином (фото: instagram.com/anya_gres)

Цікаво, що незважаючи ні на що, після пологів у актриси була думка якнайшвидше народити другого малюка.

"Перші 7 місяців мого материнства я дуже хотіла другу дитину. Було бажання максимально зануритися в цей період візочків, пелюшок та іншого. Ну, а що? Поки навички всі є, і ритм для мене начебто звичним став. Але потім, коли гормони вщухли, а втома накопичилася, я почала просто панічно боятися другої вагітності. Тому що я настільки стомлювалася і не висипалася, що другу дитину, мені здавалося, я би просто не витримала", - поділилась зірка.

Анна Гресь з сином (фото: instagram.com/anya_gres)

"Словом, дівчатка, повірте, складнощі та вигоряння бувають у всіх. Ви не одні. Це нормально. Припиніть себе картати за свою "небездоганність". Адже, хай там що, кожна з нас - найкраща мама для свого малюка", - звернулася Аня до українок.

Анна Гресь з сім'єю (фото: instagram.com/anya_gres)