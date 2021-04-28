Ця молитва на Чистий четвер змінить вашу долю і приверне щастя

Найсильніші молитви в Чистий четвер

Цю молитву слід читати, запалюючи церковні свічки і від усього серця, бажаючи повністю змінити себе і свою долю.

Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші і мого тiла! Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій. Стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.

Символічно омиваючи себе водою, потрібно також вимовити слова, які очистять вашу душу від будь-якої скверни і наповнять благословенням. При обряді обмивання слід читати таку молитву:

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності , від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

Ще кілька обрядів для Чистого четверга

Цікаво, що для фінансового достатку на весь наступний рік потрібно в Чистий четвер перерахувати всі свої заощадження. Робити це потрібно на самоті і три рази: рано вранці, вдень і після заходу сонця.

А для краси, здоров'я і довгих років у воду для вмивання потрібно покласти будь-який срібний виріб.