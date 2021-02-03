Мокрий сніг з дощем: де в Україні розіграється негода

Погода в Україні 4 лютого (колаж: РБК-Україна)

Завтра, 4 лютого, на всій території України пройдуть опади. У більшій частині країни це буде дощ, але в чотирьох областях українців чекає мокрий сніг з дощем: у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

У західній частині України пройдуть дощі. При цьому температура повітря буде плюсовою як вдень, так і вночі. В Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень буде +6... +8 градусів, а вночі - +2...+4. У Львівській області вдень +5... +7, вночі - +2... +4. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На сході країни також очікуються опади у вигляді дощу. У Луганській, Донецькій та Харківській областях вдень +4... +6 градусів, а вночі - +2... +4.

У центральних регіонах буде трохи прохолодніше. При цьому також пройдуть дощі. У Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях вдень і вночі буде +2... +4.

На півдні також не обійдеться без дощу. В Херсонській та Одеській області вдень температура повітря прогріється до 10 градусів тепла, вночі прохолодно - +2... +4. У Миколаївській області вдень +6... +8 градусів, а вночі +2...+4.

В окупованому Криму також дощ. Температура повітря вдень становитиме +8... +10 градусів, а вночі - +4... +6.

У північній частині країни очікується мокрий сніг з дощем. У Чернігівській, Сумській і Житомирській областях вдень і вночі буде +2... +4 градуси.

У Києві також мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря вдень становитиме +3... +5, а вночі - 0... +2. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Метеокарта України на 4 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україну йде похолодання. Синоптики розповіли, де буде різкий "мінус".

Раніше бабак-синоптик дав прогноз, коли в Україні настане весна.