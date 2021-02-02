Мокрий сніг з дощем та сильні морози: погода знову неприємно здивує

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок, 2 лютого, очікується з різкими перепадами. Частина країни буде знаходитися у владі низьких температур, сильного мокрого снігу і дощів, а частина – встигне насолодитися яскравим сонцем.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході вночі пройде мокрий сніг, сніг з дощем, який вдень перейде в дощ. Нічна температура повітря становитиме +1 +4 градуси, вдень очікується від +3 до +6 градусів, місцями до +8 градусів.

На півдні буде сухо і хмарно, Херсон накриє дощем. Вночі від -2 до +2 градусів, вдень від +2 до +5 градусів, у Херсоні до +8 градусів. У Криму дощ, вночі +9 +11 градусів, вдень +11 +13 градусів.

В північних областях буде ясно, без істотних опадів, але дуже холодно. Вночі від -11 до -9 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

На заході країни сонячно, без істотних опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від -5 до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів різко підуть вгору, від + 1 до +5 градусів, місцями до +7 градусів.

В центральній частині країни можливий невеликий сніг вночі, температура повітря від -3 до -1 градуса, вдень буде ясно і сухо, від 0 до +3 градусів.

У Києві без істотних опадів, вночі можливий сніг. Нічна температура становитиме -10 -8 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 2 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень та повідомили, які області заллє дощами.