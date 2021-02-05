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Мішина та Еллерт відлетіли в теплу країну: збулася маленька мрія

Домінікана, П'ятниця 05 лютого 2021 10:45
Мішина та Еллерт відлетіли в теплу країну: збулася маленька мрія
"Холостячка" Мішина та її коханий полетіли відпочивати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська актриса Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт, що добився її серця у шоу "Холостячка", полетіли відпочивати в теплі країни. Парочка вибрала для релаксу Домініканську Республіку. Мішина взяла з собою сина Платона від першого шлюбу, а Еллерт доньку-підлітка.

Про цю цікаву подію Мішина повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з літака.

"Ох, як довго цього разу складалася історія з нашим відпочинком. Стільки сумнівів, перешкод і подій відбувалося з моменту рішення нарешті здійснити маленьку мрію і полетіти далеко-далеко, щоб ніхто і ніколи. То зміна місця локації, то спокуси робочими пропозиціями, то зміна складу, то відсутність квитків, пароплавів, поїздів... За підсумком температура (як виявилося психосоматична)і сльози, соплі, слюні", - поділилася новинами Ксенія.

Мішина та Еллерт відлетіли в теплу країну: збулася маленька мріяКсенія Мішина полетіла в Домінікану з сином та Олександром Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія зазначила, що пише пост вже, прибувши на місце, адже, за її словами, вона так довго про це мріяла.

Трохи пізніше в Instagram-stories Мішина показала, як вони вже розташувалися на пляжі.

Мішина та Еллерт відлетіли в теплу країну: збулася маленька мріяМішина та Еллерт відлетіли в теплу країну: збулася маленька мріяМишина відпочиває на пляжі в Домінікані (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Всього 12 годин польоту і я перебуваю в раю з коханими людьми. У нас відмінна компашка", - розповіла на одному з відео Ксенія Мішина.

Як ми раніше писали, екс-"Холостячка" та акторка Ксенія Мішина вирішила розповісти своїм підписникам про одну з найбільш складних, животрепетних тем, про яку завжди хочеться говорити. Мова йде про стосунки.

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