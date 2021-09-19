Михайлове чудо 2021: найважливіші традиції, заборони і що потрібно обов'язково зробити

Важливі традиції свята

Згідно з переказами, архангел Михаїл зумів здолати диявола. Святий відправив павшого ангела разом з його свитою з небес в пекло. Звідси пішла традиція вважати Михаїла головним борцем проти беззаконня і несправедливості.

У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили тільки про найважливіше.

У цей день потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто потребує і не може подбати про себе сам.

Що не можна робити на Михайлове чудо

Працювати в цей день забороняється. Якщо порушити цю традицію, вас чекають неприємності. Наприклад, можуть зламатися інструменти, або ще що гірше.

Сваритися і конфліктувати, злитися, з'ясовувати стосунки. Якщо людина все ж намагається спровокувати сварку, висловлює негативні емоції - це поганий знак.

Після їди залишки зі столу викидати не можна, а краще віддати нужденним.

Як помолитися архангелу

У день Михайлова чуда моляться про лікування від тяжких недуг, а також просять здоров'я близьким і виконання найзаповітніших бажань. Щиро скажіть цю молитву:

Великий Архістратиге Божий, Михаїле, переможець демонів, переможи і розтрощи всіх ворогів моїх видимих і невидимих. І благай Господа Вседержителя, нехай врятує і збереже мене Господь від усіх скорбот і від усякої хвороби, від смертоносної виразки і від марної смерті. О, великий архангеле Михаїле, нині і повсякчас, і на віки віків.

Прикмети 19 вересня

Прийшов Архангел Михаїл - чекай перших заморозків.

Листя на верхівці берези ще зелені - зима буде ранньою.

Сині хмари ввечері - до зміни погоди.

За впалим листям передбачали, якою буде зима: листя осики лягають вгору лицьовою стороною - зима буде довгою і холодною, виворотом - до теплої зими, і так і так - зима очікується помірною.

День ангела в цей день відзначають люди з такими іменами:

Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Обов'язково привітайте їх!