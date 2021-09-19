Михайлове чудо 2021: найважливіші традиції, заборони і що потрібно обов'язково зробити

19 вересня 2021 року згідно з православною церковною традицією вшановують пам'ять Архістратига Михаїла. У народі велике свято називають Михайлове чудо - цей день присвячений одному з найбільш шанованих в християнстві ангелів.
Що не можна робити в це свято, важливі прикмети, традиції, що потрібно зробити обов'язково - читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно з переказами, архангел Михаїл зумів здолати диявола. Святий відправив павшого ангела разом з його свитою з небес в пекло. Звідси пішла традиція вважати Михаїла головним борцем проти беззаконня і несправедливості.
У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили тільки про найважливіше.
У цей день потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто потребує і не може подбати про себе сам.
Працювати в цей день забороняється. Якщо порушити цю традицію, вас чекають неприємності. Наприклад, можуть зламатися інструменти, або ще що гірше.
Сваритися і конфліктувати, злитися, з'ясовувати стосунки. Якщо людина все ж намагається спровокувати сварку, висловлює негативні емоції - це поганий знак.
Після їди залишки зі столу викидати не можна, а краще віддати нужденним.
У день Михайлова чуда моляться про лікування від тяжких недуг, а також просять здоров'я близьким і виконання найзаповітніших бажань. Щиро скажіть цю молитву:
Великий Архістратиге Божий, Михаїле, переможець демонів, переможи і розтрощи всіх ворогів моїх видимих і невидимих. І благай Господа Вседержителя, нехай врятує і збереже мене Господь від усіх скорбот і від усякої хвороби, від смертоносної виразки і від марної смерті. О, великий архангеле Михаїле, нині і повсякчас, і на віки віків.
Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.
Обов'язково привітайте їх!
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