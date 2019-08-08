Міжнародний день котів: українські зірки розповіли про пухнастих улюбленців

До Міжнародного Дня котів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" відомі зірки розповіли про своїх домашніх улюбленців. Виявилося, для того щоб стати справжнім кошатником треба лише кілька днів, а деякі артисти навіть підібрали пухнастих улюбленців на вулиці.

Насправді Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян обожнюють свою кішку М’яту, а у Монро вдома аж п’ять пухнастиків! Журналісти програми «Ранок з Україною» від селебретіз дізналися кумедні котячі історії. А от відомий дизайнер Андре Тан переживає наразі справжню драму.

Співачка Камалія свою кішку знайшла в сумці й не змогла виставити на вулицю.

"Білка дуже багато років живе. Вона до мене пригнула в сумку в роздягальні на стайні. Я приїхала додому, злякалася, чому у мене сумка ворушиться і мявчить. Я відкрила її, а звідти вийшла красива біла кішка. Ось так вона у мене і залишилася жити", – розповіла Камалія.

Співачка Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Актор Михайло Кукуюк теж не збирався заводити домашнього улюбленця, та доля вирішила інакше.

"Дружина принесла кота в подарунок сестрі. Вона сказала: три дні він у нас поживе, і я його подарую. Я ще сказав їй: «Якщо він у нас поживе три дні, то ти його не подаруєш – не зможеш». Вона мені не повірила. Тож, він до сих пір у нас живе", – поділився Михайло Кукуюк.

Актор Михайло Кукуюк з котом (фото: прес-служба)

Схожа ситуація і у травесті-диви Монро.

"Свою третю кішку Соню я підібрала вже дорослою на Окружній, на відбійнику. Я проїжджала з подругою на машині й вона побачила силует кішки. Ми розвернулися, бо я подумала, що її переїхала машина. Коли під'їхали, як тільки я відкрила двері, кішка стрибнула до машини і залишилася у мене", – розповіла Монро.

Травесті-діва Монро та її кішечка (фото: instagram.com/monritta)

Коли чотириногий вже живе у вашому будинку, потрібно вибрати йому ім'я. А це та ще задачка!

"Ми спочатку її брали як хлопчика, а потім з'ясувалося, що це дівчинка. Назвали Васька, думали, що буде він, а вийшла – вона. Тому вийшла Василиса", – поділився історією Андре Тан в ефірі "Ранок з Україною".

Дизайнер Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

У актриси і телеведучої Руслани Писанки кішка отримала зовсім не просте ім'я.

"Її звуть Флешка – від слова Флеш, як спалах… – зізнається Руслана Писанка в ефірі каналу "Україна". – Ми не знали, як назвати і мама сказала: "Давайте буде Сильва», ми і називали: Сильва, Сильва. А потім ця Сильва як понеслася, як побігла. А вона біленька така шмух – я кажу: "Її ім’я – Флеш".

Руслана Писанка (фото: прес-служба)

І любителі кішок можуть розповісти не тільки забавні історії, але і драматичні...

"Останні півроку у мене почалася страшна алергія на котяче хутро. І зараз ми мучимося, бо кішка у нас живе вже майже шість років, ми до неї дуже сильно звикли. Ми не можемо без неї, а вона не може без нас, але при цьому у мене моторошна алергія почалася на котів, ми зараз в такому... не знаємо, ми зараз випускаємо, щоб вона іноді гуляла й поверталася додому", – розповідає Андре Тан.

Розповідати про своїх улюбленців зірки можуть годинами. Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян забули куди прийшли, коли розмова зайшла про їхню М'яту.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян (фото: .instagram.com/tonya_matvienko)

"Наша кішка справжня вбивця. І на вулиці нічого немає. Ти ніколи не лякаєшся навіть коли бачиш, як біжить щур з якогось будинку, думаєш: "Брате, тобі не довго залишилося", – поділився Арсен Мірзоян.

Коли любов до коту справжня, то більше нічого не хвилює...

"Наша кішка справжня вбивця. І надворі нічого нема. Ти ніколи не переймаєшся, навіть, коли бачиш, як біжить шур з якогось будинку, думаєш: "Брате, тобі не довго лишилось", – зізнається Тоня Матвієнко.

Та буває й таке, що все життя думаєте, що собаки – ваше все, а потім в житті з’являється кошеня і понеслося. Відомий актор Сергій Калантай саме з таких.

"Все своє життя я вважав себе собачником, але одружившись з Наталкою, зрозумів – "Ні", я кошатник! Тому що Наталка, з дитинства мала котів в хаті. І тепер у нас їх аж чотири, але я не сподівався, що ця тваринка може принести тобі стільки задоволення, радості і навіть зняти стрес", – зізнається Сергій Калантай.