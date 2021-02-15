Меган Маркл знову вагітна: стало відомо, коли герцогиня народить

"Меган відмінно себе почуває, вона щаслива і здорова. Пара в захваті від того, що у Арчі з'явиться брат або сестра. Вони мріяли про те, щоб їхня сім'я стала більшою, - розповідає інсайдер. - Дитина повинна народитися в кінці весни".

За словами джерела, близького до пари, Меган і Гаррі дуже щасливі. Вони не поспішали ділитися радісною новиною, поки термін вагітності не становитиме ризику. Адже влітку 2020-го герцогиня Сассекська пережила викидень.

Первістку сімейства у травні виповниться 2 роки, але герцоги заявляють, що будуть виховувати дітей без нянь. А коли їм потрібно піти куди-небудь, до пари приїжджає мама Меган Дорія Регланд, яка живе неподалік.

Як повідомляє Reuters, 94-річна королева Єлизавета II прийшла в захват від радісної новини та привітала пару.

Повідомляється, що "її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський і вся родина щасливі і бажають їм всього найкращого".

Зазначимо, що Меган і Гаррі разом з сином Арчі живуть з літа 2020 року на батьківщині актриси - в США. Вони оселилися в будинку в Монтесіто, Каліфорнія. Особняк коштує 15 мільйонів доларів, в ньому 9 спалень і 16 ванних.