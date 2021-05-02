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Меладзе зворушив зізнанням про батьків: вони є в кожній моїй пісні

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 12:08
Меладзе зворушив зізнанням про батьків: вони є в кожній моїй пісні Фото: Костянтин Меладзе (instagram.com/meladzemusic)
Автор: Володимир Костирін

Костянтин Меладзе, який нещодавно розповів, чому не допомагає своїй дочці Лії, зворушив зізнанням про своїх батьків.

Про це знаменитий композитор і продюсер Костянтин Меладзе сказав в інтерв'ю в програмі "Люди великого міста" на телеканалі KYIV.LIVE.

За словами Меладзе, мама і тато присутні в кожній його пісні.

Меладзе зворушив зізнанням про батьків: вони є в кожній моїй пісні

Фото: Валерій, Ліана і Костянтин Меладзе з батьками (instagram.com/meladzemusic)

"Ми - дуже згуртована сім'я. Не буває такого дня, щоб ми не дзвонили мамі з татом, не думали про них, не говорили про них між собою. Напевно, тому вони досі живі та здорові, слава Богу. І сподіваюся, зможуть прожити ще багато-багато років", - зізнався Костянтин.

Він додав, що разом з братом і сестрою намагаються бути поруч біля батьків і "стимулювати їх до якоїсь бурхливої життєдіяльності".

Меладзе зворушив зізнанням про батьків: вони є в кожній моїй пісні

Фото: Валерій, Ліана і Костянтин Меладзе в дитинстві (instagram.com/meladzemusic)

"Мама досі готує на п'ятьох: на себе, тата і нас трьох, тому що ми час від часу залітаємо в гості, і у неї повинні бути повні каструлі їжі. Щодня встає через "не можу" і готує, тато біжить на базар за продуктами... Ми продовжуємо жити єдиною сім'єю, хоча й у Валери своя сім'я, і у сестри, і у мене... І це - щасливі сім'ї", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Костянтин Меладзе розповів про карантин з дружиною, і зізнався, що спочатку це було щастя.

Також ми писали про те, що нещодавно було розсекречено елітне житло Брежнєвої та Меладзе у Києві на мільйони доларів.

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