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Меган Маркл грюкнула дверима перед обличчям Кейт Міддлтон після сварки зі сльозами

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 15:45
Меган Маркл грюкнула дверима перед обличчям Кейт Міддлтон після сварки зі сльозами Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Меган Маркл в резонансному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, що Кейт Міддлтон довела її до сліз під час сварки через сукні подружок нареченої пару років тому. Однак з'ясувалося, що цим конфлікт не закінчився - герцогиня Сассекська зачинила двері перед обличчям дружини принца Вільяма, коли вона прийшла вибачатися.

Про це заявляють джерела у королівській родині, пише The Times.

Як розповідає Маркл, герцогиня Кембриджська після інциденту з сукнями подарувала їй квіти з вибаченнями, і та її пробачила.

Також дружина принца Гаррі в інтерв'ю назвала Міддлтон хорошою людиною.

Зазначимо, що версія колишньої актриси про конфлікт зі сльозами перевернула існуюче оповідання з ніг на голову - раніше стверджувалося, що це Меган змусила 39-річну герцогиню Кембриджську плакати.

Зараз в британській газеті з посиланням на інсайдерів стверджується, що пропозиція Кейт помиритися після тієї історії зі сваркою через сукні була відхилена Маркл на наступний день.

Так, герцогиня Кембриджська приїхала з букетом квітів до резиденції принца Гаррі з нареченою в Ноттінгем-котедж.

Однак герцогиня Сассекська грюкнула дверима перед обличчям Кейт, коли вона намагалася подарувати їй квіти, і розмовляти не побажала. Щобільше, повідомляється, що цей букет дружина Гаррі просто викинула.

Нагадаємо, 9 березня британська королівська сім'я відповіла на резонансне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, виступивши з офіційною заявою.

Раніше повідомлялося, що в інтерв'ю Меган Маркл зізналася у бажанні скоїти суїцид, оскільки життя у палаці було для неї дуже важким.

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