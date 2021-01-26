Меган Маркл стане головною героїнею фільму

Батько Меган Маркл, Томас Маркл має намір зняти документальний фільм. У ньому він розповість про своє життя і життя своєї знаменитої дочки, яка вийшла заміж за принца Гаррі.

У своєму фільмі Томас планує показати все своє життя, торкнутися теми театру і кіно, а також показати глядачам життя Меган, її дорослішання, акторську кар'єру і весілля з принцом Гаррі. Про це повідомляє Insider.

Він зазначає, що входження дочки в королівську сім'ю дуже вплинуло на життя їх сім'ї. При цьому Томас сподівається, що цей документальний фільм допоможе йому з'ясувати, що пішло не так в їх відносинах.

Томас Маркл раніше розповідав у документальному фільмі телевізійного каналу "Channel 5" "Томас Маркл: Моя історія", що плакав, коли спостерігав як принц Чарльз веде його дочку під вінець, хоча на його місці мав бути він.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вирішили позлити королеву Єлизавету II. Річ у тім, що сімейна пара зібралася запустити власне комедійне шоу. Але ця ідея не подобається королеві Єлизаветі, оскільки на кону честь і гідність Британської монархії.

Ми також писали про те, що зведена сестра Меган Маркл Саманта випустить книгу мемуарів, в якій буде неприємна правда про дружину принца Гаррі.