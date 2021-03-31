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Меган Маркл прийняла рішення по пологах: такої дитини в королівській родині ще не було

Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл і принц Гаррі, які стануть батьками дівчинки вже в кінці весни - на початку літа, прийняли важливе рішення щодо майбутніх пологів. Народжувати невістка королеви Єлизавети II планує вдома, та ще й за межами Великобританії.

Про це повідомляє PageSix.

Джерела розповіли, що Меган Маркл буде народжувати у своєму маєтку в Монтесіто, в штаті Каліфорнія.

Дівчинка має народитися ближче до літа, і вона стане першою дитиною в королівській родині, яка народилася за межами Великобританії, тобто в США.

Як відомо, Меган давно мріяла про домашні пологи, ще з тих пір, як була вагітна первістком Арчі. Малюк з'явився на світ 9 травня 2019-го в приватній лікарні Портленда.

За словами інсайдера, особняк пари знаходиться недалеко від однієї з найкращих лікарень Америки - Cottage Hospital в Санта-Барбарі.

У разі необхідності, пара завжди зможе звернутися за допомогою в медустанову.

"Тепер, коли Меган та Гаррі стали приватними особами, неясно, чи оголосять вони про народження дочки. На цей раз їм не потрібно дотримуватися королівського протоколу", - додало джерело.

Раніше ми писали, що Єлизавета II відкинула пропозиції Меган Маркл і принца Гаррі.

Також стало відомо, як Меган і Гаррі можуть назвати другу дитину.

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Новини України Меган Маркл
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