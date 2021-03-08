Меган Маркл і принц Гаррі показали миле відео з сином Арчі на пустельному пляжі

На відеозаписі видно, як Меган з Гаррі і сином Арчі відпочивають на узбережжі. Сім'я вибралася на пляж разом зі своїми собаками по кличці Гай і Пула.

Маркл вибрала для прогулянки чорні худі та штани, білі кросівки і бейсболку. Вона ніжно обіймає дитину, яка бере у мами селфі-палицю і біжить з нею до тата, що виступав у ролі оператора. Малюк, якому в травні виповниться 2 рочки, не зупиняється перед герцогом, а пробігає прямо між ногами далі.

За кадром звучить голос Гаррі, який розповідає про поїздки на велосипеді з сином.

Відео: Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі під час прогулянки на пляжі

Під час інтерв'ю подружжя також поділилося милою історією про те, що Арчі постійно закликає їх перед виходом з дому вести машину обережно.

Також Меган і Гаррі розповіли та показали Вінфрі курник на території свого маєтку, в якому живуть птахи, за якими дуже любить спостерігати син. Курник вони назвали "Готель Арчі для курчат".

Меган Маркл і принц Гаррі показали свій курник (фото: скріншот з відео)