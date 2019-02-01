Меган Маркл і Принц Гаррі терміново переїжджають з Лондона

Молода пара перебереться подалі від решти королівської сім'ї і зробить це ще до народження малюка

О том, что Меган Маркл и Принц Гарри собираются переехать новый отремонтированный дом, полученный в подарок от королевы известно было давно, однако, хотя королевские чиновники в Кенсингтонском дворце объявили о выезде Меган и Гарри из Лондона в конце прошлого года, но они не дали графика для переезда.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

И вот, по сообщениям западных СМИ стало известно, что переезд состоится в ближайшее время. Поскольку ремонтные работы в Frogmore Cottage, за которыми пристально следила Меган, уже подходят к концу королевская пара собирается переехать туда как можно быстрее, уже в марте.

Причина, по которой супруги собираются сменить место жительства проста — они хотят больше уединения и больше пространства для своей новой семьи. Кроме того, Меган и Гарри хотят поспешить обустроиться на новом месте до рождения малыша, который может появиться на свет в конце марта или в апреле.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Конечно же, объявление о переезде вызвало слухи о том, что Гарри и Меган хотят отдалиться от Уильяма и Кейт, потому что две пары не ладят. Но западные журналисты уверены, что больше необходима передышка между двумя братьями, а не двумя женами.

Напомним, что недавно Меган Маркл вышла в свет в черном пальто от Givenchy и покорила своей элегантностью.

Ранее цветущая Меган Маркл отправилась с официальным визитом в лондонский Королевский национальный театр, патроном которого недавно стала.

К слову, супруг герцогини Сассекской, принц Гарри ослушался предостережений супруги и отправился в один из пивных баров вопреки запретам жены. Его видели в одном из лондонских пабов, куда он ходил с Меган Маркл еще до замужества.

Интересные факты о Меган Маркл (видео: РБК-Украина)