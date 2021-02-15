Меган Маркл вагітна: історія кохання, викидня і скандалів королівської сім'ї

Зараз Меган і Гаррі - світська пара, не обтяжена королівськими обов'язками. Вони разом зі своїм сином Арчі, якому в травні виповниться два роки, живуть в будинку в Монтесіто, Каліфорнія. Особняк коштує 15 мільйонів доларів, в ньому 9 спалень і 16 ванних.

Попри відмову від привілеїв, Меган і Гаррі активно займаються благодійністю, виступають за боротьбу проти расової та гендерної нерівності, а також відстоюють свою позицію в питанні кліматичних змін.

Як зародилося кохання Меган і Гаррі

Їхній шлях до свободи був нелегким з самого початку стосунків. Американська актриса середньої ланки, що засвітилася в серіалі "Форс-мажори", познайомилася з принцом Гаррі чотири роки тому на побаченні всліпу. Через три місяці він зізнався їй у коханні, а через рік, під час поїздки в Африку, зробив пропозицію.

Їхні відносини довгий час трималися в секреті. Папараці намагалися зловити парочку, але багато хто до самого кінця не вірив, що найзавидніший наречений Великобританії, гуляка і веселун-скандаліст Гаррі зв'язав себе міцними стосунками.

Тоді принцу було 33 роки, а його нареченій - 36. Крім того, афро-американське коріння Меган довго не давало спокою ненависникам пари.

Меган Маркл і принц Гаррі на побаченні (фото: instagram.com/royalfamilynews)

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі стало яскравою подією 2018 року

Весілля принца Гаррі, герцога Сассекського, і Меган Маркл відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.

Весільна сукня Меган від креативного директора Дому Givenchy Клер Уейт Келлер стала тоді предметом суперечок і гучних обговорень. І тканина важка, і не сидить по фігурі - з усім тим це вбрання задало тренд на довгий час у весільній моді.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл (фото: Getty Images)

А після весілля було багато розмов з приводу зіпсованих стосунків між братами - Гаррі та Вільям. Подейкували, що Меган стала причиною розбрату між дружними родичами.

Народження первістка Арчі

Перша офіційна заява про майбутнє народження у герцога і герцогині Сассекських дитини було зроблено 15 жовтня 2018 року. Тоді ж була озвучена приблизна дата - весна 2019 року.

Меган Маркл вагітна первістком (фото: Getty Images)

Майже через рік після весілля у пари народився первісток. Хлопчик з'явився на світ 6 травня, і його нарекли Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор.

Щасливе сімейство переселилося в нещодавно відремонтований Фрогмор-хаус неподалік від Віндзорського замку. Але щастя тривало недовго, незабаром пішли скандали, розрив з сім'єю і переїзд.

Фрогмор-хаус (фото з відкритих джерел)

Гучний скандал з приватним літаком

Вже влітку пара вирушила у велике благодійне турне по Африці, в рамках якого багато говорилося про забруднення навколишнього середовища. Тоді ж таки вони вперше показали обличчя первістка Арчі.

Але вже в кінці літа 2019-го вибухнув гучний скандал. Як виявилося, вони також подорожували на Ібіцу разом з чотиримісячним сином Арчі на приватному суперджеті, який забруднює навколишнє середовище сильніше, ніж звичайні пасажирські лайнери.

ЗМІ з'ясували, що вони зробили кілька перельотів. Після чого принцу Гаррі довелося виправдовуватися, а резонанс від скандалу тривав дуже довго.

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: Getty Images)

Розрив з королівською родиною і поневіряння Меган і Гаррі

Герцог і герцогиня Сассекські покинули Великобританію ще в листопаді 2019-го. Вони деякий час жили в будинку на острові Ванкувер в Канаді. А в березні після повного складання обов'язків перебралися жити на батьківщину Меган - Каліфорнію, США.

Причиною такого кардинального рішення стала зайва увага до пари, особливо в світлі останніх скандалів.

Папараці буквально не давали їм спокою ні вдень ні вночі, запускаючи дрони над їхнім котеджем Фрогмор-хаус. Пізніше цей будинок зайняла двоюрідна сестра Гаррі - принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком.

З літа 2020-го Меган і Гаррі живуть в розкішному особняку в Каліфорнії.

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Каліфорнії (фото: Legion-Media)

Новина про пережитий викидень

У листопаді минулого року стало відомо, що герцогиня пережила викидень після переїзду в США ще влітку. Герцогиня з'явилася на ТБ, розповівши, як відчула сильний біль, коли міняла підгузок свого первістка Арчі, а за цим послідувала поїздка в лікарню.

Пізніше в мережі з'явилися фото, зроблені ще до викидня, на кадрах видно, що живіт герцогині Сассекської помітно округлився.

Друга вагітність, оголошена в День святого Валентина

"Ми можемо підтвердити, що Арчі стане старшим братом. Герцог і Герцогиня Сассекські щасливі, що чекають другу дитину", - заявили представники 14 лютого.

Побажаємо Меган легкого перебігу вагітності, і чекаємо від неї нових фото з кругленьким животиком!