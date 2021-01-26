Мрія тисячі жінок: фіналіст "Холостячки" розповів, чому його не взяли в нове шоу

Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко після своєї участі в шоу і боротьбі за серце Ксенії Мішиної отримав визнання серед тисяч українських жінок. В мережі почали агітувати його взяти участь у шоу "Холостяк", адже він є завидним нареченим.

В інтерв'ю на YouTube-каналі TOP Тригубенко розповів, чому його не взяли на нове шоу.

"З певних причин мене не взяли і я розумію, чому. Я б не зміг, напевно, переключитися так швидко і відразу вибирати собі жінку. А якби я взагалі нікого не вибрав? І знову ці зйомки, знову це все згадав, як ніби я за Ксенію прийшов боротися, знову це все нагадало б мені. І мені здається, що все правильно зробили, що не взяли мене Холостяком. Це круто. Я прям навіть радий, що не пішов. Це могло ні до чого не привести. Тобі потрібно обнулитися для того, щоб почати знову шукати свою людину", - поділився Олексій.

Також чоловік відповів на питання, скільки грошей він готовий витрачати на нову дівчину.

"Я так легко ставлюся до грошей. Вони мені дуже важко даються, але я настільки вдячний всесвіту, що є можливість їх витрачати. Я можу взагалі все витратити за місяць і не переживати взагалі. Я записую всі свої витрати, але я дуже сильно можу витрачати гроші, якщо у мене класний настрій. І мені потрібна така жінка, яка змогла б сказати: "Досить". Тому що є якісь більш важливі речі, які купувати, а я людина-емоція – і я їх отримую, коли дарую людям радість, тому можу трошки захопитися", - відверто розповів Олексій.

Як ми раніше писали, Еллерт, Рибак і Мішина прокоментували фінальні побачення в проекті "Холостячка".