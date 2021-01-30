Масляна у 2021 році: коли будемо проводжати зиму і пекти млинці

Масляна у 2021 році буде пізно – на початку березня. За стародавнім звичаєм дати Масляної вираховують від Великодня – вона триває останній тиждень перед початком Великого посту. У 2021 році Великий піст починається 15 березня, відповідно Масляна розпочнеться 8 березня, а закінчиться 14 березня.
Про традиції, прикмети та заборони на Масляну - читайте в Lite.
Це свято присвячене проводам зими та зустрічі весни, це народне свято, яке відзначають багато людей незалежно від конфесій. Історія Масляної йде до древніх слов'ян, у яких було багато звичаїв, важливих для життя людини. За деякими даними, Масляна була пов'язана з вшануванням бога сонця Ярила, за деякими – на честь бога Велеса, покровителя скотарства і землеробства.
За церковним традиціям Масляна вважається останнім періодом підготовки до традиційного Великого посту. В календарях вона вказана як Сирна седмиця і в ці дні дозволено їсти сир, масло, молоко і яйця.
У давнину святкували Масляну шумно і весело, накривали столи, влаштовували масові гуляння з розвагами та танцями. Одним з найдавніших обрядів було спалювання опудала Масляної. Його готувала зі снопу соломи, а зверху одягали жіночий одяг. Цей обряд символізував прощання з зимою і був спрямований на те, щоб розтопити сніг і розбудити весну. Всім, хто бере участь потрібно було обов'язково хоча б поглянути на опудало, що палає – вважалося, що це відводить біду.
Також існували обряди для неодружених та незаміжніх, вони обмінювалися спеціальними писанками та колодками, що символізувало готовність до вступу в шлюб. Другий день Масляної зазвичай присвячували посиденькам молоді, де відбувалося знайомство і можливість зустріти свою долю. На третій день зазвичай ходять по гостям, до близьких родичів.
Найголовнішою стравою на Масляну є млинці. Їх печуть з різних видів борошна і подають з різними добавками – від червоної ікри до сметани, сиру, меду та олії. Перший млинець належить давати жебракові, щоб він згадав усіх покійних родичів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найбільш вдалі дати для весілля у 2021 році.
А також розповідали про те, коли будемо відзначати Новий рік за китайським календарем і які існують традиції.