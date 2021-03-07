Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня

У період з 8 по 15 березня зірки будуть дарувати ліричний настрій і романтичні знайомства. Для вільних знаків це означає, що у другий тиждень весни вам вдасться знайти того, з ким ви проведете чимало приємних моментів. При цьому закохаються навіть ті, хто до цього не прагне. Астролог Наталя Анісімова попереджає, що любов повернеться "кармічно".

Про це астролог написала у своєму мікроблозі в Instagram .

Анісімова вважає, що любов повернеться кармою, при чому питати не буде.

"На 8 березня можливо доленосне перемикання у відносинах. Але на цьому планети не зупинилися. Вони вирішили зробити весь тиждень з захмарним романтизмом. Підвищують нам сентиментальність і чутливість. Ми неначе потрапляємо у світ мрій і рожевих єдинорогів", - розповідає астролог.

Зірки також зроблять сни яскравими та незабутніми, в деякому сенсі "говорять". Інтуїція буде кричати в рупор. Прекрасний час, щоб навчитися чути себе і розрізняти внутрішні підказки.

"Погодьтеся, що вже й цього досить. Але планети вирішили не зупинятися і продовжити романтизм на наступний місячний місяць. Тому що 13 березня – молодик, творчий і надихаючий. Він закладає всі тенденції, щоб закохатися і побути в стані ейфорії. І понеслася душа в рай! Ну планети, ну догодили! Значить, ми, дівчатка, добре себе вели", - підсумовує експерт.