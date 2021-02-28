Кращі місця в Україні, які потрібно відвідати навесні: Дземброня, Бучак і не тільки

"Взагалі, мої рекомендації можна було б вмістити в одне речення. Панове, з настанням весни - збирайте речі і їдьте в Карпати! Але я спробую дати більш розгорнуту відповідь, і вкажу кілька точок, які вам особливо цікаво буде відвідати. Чому Карпати? Мені здається, саме в цьому регіоні, піднявшись на якусь гору, ви зможете побачити: як навесні оживає природа, все зеленіє, цвіте і пахне... Загалом, ідеальне місце, щоб зустріти весну. Поїхали!" - каже Ілля.

Ну, дійсно, чого відтягувати. Поїхали!

Дземброня, Івано-Франківська область

Дземброня вважається найбільш високогірним селом України. Саме звідси часто починається маршрут по Чорногірському хребту. Саме в Дземброні бували Василь Стефаник і Леся Українка. А ще ці місця надихнули Сергія Параджанова зняти фільм "Тіні забутих предків". А ви були тут?

Дземброня

Озеро Росохан, гірський масив Горгани, Івано-Франківська область

Якщо ви приїхали на Франківщину, є сенс відвідати ще один гірський масив. Знаходиться він на висоті 1120 метрів, і вода в ньому настільки чиста, що видно кожен камінчик на дні. Озеро має красивий бірюзовий відтінок, але вода завжди залишається холодною.

Озеро Росохан

Смотрицький каньйон, Хмельницька область

Долина річки Смотрич з вапняковими схилами вважається геологічним пам'ятником природи в Україні. Крім чудових пейзажів, тут можна побачити невеликі водоспади, а також перейти через мости над прірвою. Краса!

Смотрицький каньйон

Озеро Бучак, Черкаська область

Якщо ви живете в Києві, і не хочете далеко від'їжджати від столиці, ось вам ще один варіант - озеро Бучак, Черкаська область. Ця водойма утворилася під час будівництва Канівської ГАЕС, на місці її нижнього котловану. Кажуть, що озеро як би "перемогло" бездумний вчинок людини і недбале ставлення до природи. Озеро ще називають Блакитне - через те, що холодні джерельні води підживлюють його. Завдяки цьому вода має красивий відтінок. А глибина водойми досягає 30 метрів.

Озеро Бучак​​​​​​​

"Ну і остання ідея. Як на мене, вона одна з топових! Поїдьте туди, де ви ще жодного разу не були. Емоції від того, що ви відвідуєте щось нове - точно залишаться у вашій пам'яті надовго!" - закликає Ілля.