"Локдауни пішли на користь": Сергій Притула – про ревнощі дружини до Нікітюк, четверту дитину і сварки через вакцинацію

Відомий шоумен Сергій Притула останнім часом захопився громадською діяльністю і політикою. Але такий стан речей не тільки не позбавив можливості займатися численними телепроєктами, а ще й звільнив час для родини і улюблених справ.

В ексклюзивному інтерв’ю сайту Lite порталу РБК-Україна ведучий проєктів "Хто зверху?" та "Діти проти зірок" на "Новому каналі" розповів про секрети виховання дітей, розподіл обов’язків з дружиною, плани на поповнення в родині і не тільки.

У вас значний список проєктів. Яку ще професійну вершину хочете підкорити?

Наразі задоволений тим станом справ, який є. У цьому сезоні вперше поміняв мікрофон ведучого проєкт на крісло судді в "Україна має талант". Це для мене цікавий виклик.

А у найближчій перспективі, сподіваюся, вдасться ще попрацювати на знімальному майданчику з дітьми. "Новий канал" зараз саме працює над розробкою нового дитячого проєкт.

Сергій Притула (фото: Instagram @siriy_ua)

Які шоу дивитеся вдома, для душі?

Зазвичай це не телепроєкти, а робота різних людей чи структур у царині українського сегменту YouTube.

Люблю дивитися "Телебачення Торонто", Geek Journal. Ну, і окрема сфера – це робота журналістів-розслідувачів: Михайла Ткача, "Слідство.Інфо" тощо.

Ви працюєте на ТБ з багатьма красивими жінками. Наприклад, із Лесею Нікітюк. Як до цього ставиться ваша дружина? Ревнує?

Мабуть, буде коректніше сказати, що дружина ревнувала не до жінок, з якими я працював на роботі, а до роботи в цілому.

Дружина Сергія з Лесею товаришує (фото: "Новий канал")

Якщо порівняти мої графіки кілька років тому і зараз, то останні два роки вони більш "сімейно орієнтовані". А раніше я міг працювати кілька місяців без вихідних, коли гастролі чергувались із телезйомками, а паузи між ними ще заповнювались якимись корпоративними заходами.

А з Лесею Нікітюк і Машею Єфросініною у моєї дружини дружні стосунки. Дівчата часті гості в нашому домі.

Притула з Єфросініною (фото: Instagram @siriy_ua)

Ви у шлюбі вже дуже довго. Чи були у вас так звані кризи трьох чи п'яти років?

Та якось Бог милував. Карантини і локдауни взагалі пішли сімейним стосункам на користь. Ми стали більше часу проводити разом. Народилася Стефанія. Тому поки що без криз. Сподіваюся, так буде й надалі.

Чи ділите ви з дружиною обов'язки? Хто за що відповідає?

Ну, окрім грудного годування дитини, більше в нас якихось обов’язків, закріплених за гендерною ознакою, не існує (сміється).

Будь-які справи – чи то побутового характеру, чи в контексті виховання дітей – робляться або спільно, або ж за попереднім погодженням, щоб мати ще час на роботу, зустрічі, заняття спортом.

Сергій Притула з дружиною (фото: Instagram @siriy_ua)

Які якості цінуєте в коханій жінці? Вона для вас радше партнер чи муза?

Я відчуваю повагу з боку дружини. Окрім кохання і довіри, як базових цінностей при формуванні сім’ї, повага та підтримка теж є вкрай важливими. І, звісно ж, у дружини ціла мозаїка іпостасей у стосунках зі мною. І муза, і порадниця, в якихось проєктах вона була моїм керівником, в якихось – підлеглою.

А ще Катруся – цариця логістики! Так, як уміє спланувати відпустку вона, мені ніколи не вдасться!

Вперше ви стали татом у 27. Як вважаєте, ця роль дається простіше у молодшому чи більш зрілому віці?

Мабуть, у зрілому віці до батьківства ти ставишся відповідальніше.

Замолоду вважалося, що бути хорошим батьком – це багато заробляти, щоб сім’я ні в чому собі не відмовляла. Щоб у майбутньому дитина мала якісь базові речі з царини матеріального світу, яких мені не змогли дати, приміром, мої батьки – житло чи грошей на авто.

Проте зараз я розумію, що фінансова складова – це важливо, але особиста присутність у житті дитини, особливо у ранньому віці – ще важливіше.

І ось тут починається магія тайм-менеджменту!

Притула з донькою Соломією (фото: Instagram @siriy_ua)

Який ви батько? Які методи виховання використовуєте?

Діти виростуть – розкажуть. Моя суб’єктивна думка може розходитись із їхніми думками.

Вашому синові Дімі – 13. Цей вік вважається важким. Чи вдалося вам знайти до нього підхід? Ведете з ним дорослі розмови?

О, так! Вік дуже цікавий. За Дмитром зараз вкрай цікаво спостерігати. Він дорослішає. З’являється більше бажань індивідуальної свободи. Бажань виходити за рамки тих правил, які є усталеними в нашій сім’ї. Бунтар у ньому прокидається значно частіше, аніж це було навіть рік тому.

Бажання йти проти "системи" – це нормально. Проте і доводити ситуацію до неконтрольованої вседозволеності, бо "у хлопчика такий вік", – це теж не моя філософія. Ми домовляємось.

Я радий, що можу обговорити з Дмитром будь-яку проблематику, розібравши її до молекул, знайти істину і про щось домовитися на перспективу.

Притула з сином Дмитром (фото: Instagram @siriy_ua)

Чим захоплюється син? Бачите в ньому свої риси?

Ну, за впертістю ми з ним точно рідня (усміхається).

Радий, що син перейняв від мене любов до літератури. Він дуже багато читає.

А серед захоплень, на які він витрачає час між домом та школою, то це спорт (займається у залі з тренером і відвідує басейн), комп’ютерна академія, гра на ударних інструментах та гурток поглибленого вивчення хімії.

Ви буквально живете у "жіночому царстві". Чи встигаєте приділяти увагу всім своїм дівчаткам? Як їх балуєте?

Так, ми вже сміємося з Дмитром, що нам для балансу ще одного хлопчика в сім’ї треба, бо дівчата переважають.

За останні 1,5 року в моєму житті багато що змінилося. Насамперед те, що балотуючись на посаду міського голови у столиці і маючи інтерес до заняття політикою у майбутньому, я припинив свою участь у структурі "Вар’яти-шоу", яким керував 10 років. Час, який вивільнився, розподілив між сім’єю і політикою. І це дуже багато часу.

З’явилося десь 6-7 місяців, які раніше були зайняті гастролями.

А зараз можу відвозити і забирати Соломійку з садочка, гуляти з нею в Сирецькому чи Пушкінському парку, де вона любить поганяти на самокаті, погратися зі Стефанією, милуючись, як та вчиться повзати і сідати, почитати донькам казку на ніч…

Зараз з увагою як до сина, так і до доньок проблем немає.

Сергій Притула з дітьми (фото: Instagram @siriy_ua)

У вашій сім'ї є заборони для дітей? Наприклад, ґаджети в певний час, чи шось подібне...

Так, звісно. За сніданком, обідом чи вечерею телефони в принципі заборонені. І дорослим теж. Ми спілкуємося.

Час для комп’ютерних ігор для Дмитра чи мультиків для Соломії теж регламентується.

У випадку з сином доступ до ґаджета чи комп’ютерних ігор ще залежить від ряду факторів, як то успішність і поведінка в школі, дотримання низки наших внутрішніх домовленостей тощо.

Дмитро Притула (фото: Instagram @siriy_ua)

Цього року вам виповнилося 40. Що для вас означає ця цифра? Підбивали якісь підсумки, будували плани на майбутнє?

Та ще ранувато підсумки підбивати (сміється). Я ще років 20 збираюся достатньо активно працювати на різних "фронтах".

А сама цифра 40 не викликає якихось застережень, упереджень чи приступів меланхолії. Ну ок, 40. Я не забобонний, день народження відсвяткував.

Плани на майбутнє були сформульовані ще раніше. Це не зупинятися на досягнутому і таки подарувати Дмитрові братика. Ну, і підготовка до наступних парламентських виборів.

Існує думка, що гумористи в глибині душі схильні до смутку та меланхолії. Який ви у звичайному житті? Чи можете спростувати цей стереотип?

Не люблю сумувати, хоч іноді й буваю у такому стані. Я люблю життя, і тому мій повсякденний стан найкраще описати словом "життєрадісний".

Сергій Притула перед шоу "Діти проти зірок" (фото: Instagram @siriy_ua)

Сьогодні до "заборонених" тем 2021-го додалася ще одна – вакцинуватися чи ні. У вас були конфлікти через це зі знайомими чи рідними?

Ні, в мене достатньо розумне оточення, щоб не сваритися лише через те, що в когось із тобою погляди на щось не збіглися. Тим більше, що в моїх рідних і близьких погляди на вакцинацію якраз таки збіглися.

У мене немає підстав вірити в теорії змови і ставити під сумнів рекомендації ВООЗ. Я вакцинований, дружина теж. Мама теж. Друзі теж. Якщо хтось не хоче вакцинуватися – ок, це ваш вибір. Проте будьте ласкаві дотримуватися правил гри, які оголошує держава.

Притула завжди позитивний (фото: Instagram @siriy_ua)

Чого навчилися в період пандемії?

Займатися волонтерською діяльністю не лише за армійським напрямком.

Розгубленість центральної влади під час першого локдауну і як наслідок – незахищеність наших лікарів, змусили багатьох волонтерів у той час поставити на коротку паузу армійські справи і з головою поринути в нову для себе царину – медичне волонтерство.

Я зареєструвався на платформі Patreon, де українці зі всього світу змогли жертвувати кошти на захисні костюми для наших медиків.

Потім почав допомагати тим, хто бореться за безбар’єрне суспільство. За інклюзивний простір.

Потім на горизонті з’явилась організація, що займається реабілітацією і соціалізацією діток з аутизмом. І потім… Рік тому я заснував благодійний фонд, розвитком якого займаюсь із не меншим задоволенням, ніж військовим волонтерством.

Тому – так! Чогось таки у період пандемії та й навчився.

Життєрадісний – кращий епітет для Притули (фото: "Новий канал")