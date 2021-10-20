"Ідеальної сім'ї не існує": Педан розповів про кризи з дружиною, вакцинацію та стосунки з Притулою

Відомий український ведучий і блогер Олександр Педан не тільки активно розвиває нові напрямки діяльності, а й залучає до роботи всю сім'ю. Свій проект, присвячений абітурієнтам, він буде вести разом з 16-річною дочкою Лерою.

Ви запускаєте новий проект, який допомагає школярам визначитися з вузом. Як ви свого часу зробили цей вибір і чи задоволені ним?

Я зробив його приблизно так, як це робить більшість українських абітурієнтів: щоб було ближче до дому, дешевше і щоб спеціальність була популярною. Тому й зупинився на економічному факультеті Хмельницького національного університету. Однак у мене була ще й додаткова мотивація. На той момент грав у команді КВК саме за цей факультет вузу. Ось і подумав, що все склалося.

У мріях було вступити на факультет театрального мистецтва в Карпенка-Карого, але фінансова ситуація в той момент не дозволяла батькам відправити мене до Києва.

Олександр Педан з дочкою (фото: instagram.com/pedanos)

Так склалося, що пропрацював рік майже за фахом - займався рекламою в мережі салонів мобільного зв'язку. А потім перейшов в іншу, ближчу мені сферу. Але шкодую я про це? Ні. Але хотів би, щоб мої діти більш ретельно і свідомо підходили до вибору університету, а не просто вибирали те, що популярно або ближче до дому.

Саме щоб допомогти Лері та багатьом іншим українським абітурієнтам, команда pedanburo запускає освітнє тревел-шоу "Універсһеск". Разом з донькою ми проїдемось по найбільших університетах в різних регіонах України і покажемо їх зсередини. Сподіваюся, це допоможе Лері визначитися, де б вона хотіла провести студентські роки. Шоу транслюватиметься на YouTube, тому українські випускники та їхні батьки зможуть зробити цей вибір усвідомлено.

Студентські роки прийнято вважати найкращими і найвеселішими. У вас було так?

На 100% так. Я десь третину часу виділяв на навчання, решта - на КВК. Грав у трьох командах, об'їздив всю Україну, у мене було безліч друзів, емоцій, спогадів, концертів та ігор. Єдине, що подружитися з одногрупниками за ці роки так і не встиг.

Зараз вища освіта не відіграє ключової ролі для успіху. Чого б ви більше хотіли - щоб ваша дочка отримала диплом або стала розкрученим блогером?

Ні те, ні інше (сміється). Так, диплом я не показував у своєму житті жодного разу, де б не працював. Сам факт наявності вищої освіти не такий важливий. Але і щоб дочка все життя була блогером, я б теж не хотів.

Хочу, щоб вона отримала освіту, яка їй в будь-якій ситуації і, в ідеалі, в будь-якій країні, дала можливість працювати і отримувати стабільний дохід. Пандемія показала: ніхто не знає, що буде завтра. Тому спеціальність, яка принесе гроші, - це must have.

Якщо у неї вийде з блогінгом або взагалі з творчими професіями, то я тільки за. Упевнений: якщо в людині є творчість, його не треба вбивати. Вона в тобі проросте і зможе принести свої плоди. Знаю це на власному прикладі. Незважаючи на це, я б отримував паралельно якусь більш-менш стабільну професію. Однак вибір все одно за донькою.

Відносини дочки з батьком - одні з найважливіших для її успішного і гармонійного життя, вважають психологи. Наскільки ви близькі з Лерою? Ви їй друг або наставник? Є теми, які намагаєтеся не обговорювати?

Ми з Лерою друзі, і я цим пишаюся. Всі кажуть, що навіть візуально схожі. Також мені приємно, коли я помічаю у неї творчі нахили. Але тиснути на це не збираюся. Хочу, щоб вона робила все свідомо, в кайф і від душі.

Намагаюся просто бути для неї прикладом. Відомо, що діти, батьки яких не займаються спортом, теж не будуть цього робити. Так само і в інших сферах життя. Я - лише приклад, а не наглядач.

Дітям важливо бути прикладом, впевнений ведучий (фото: пресс-служба)

Виступаю за дружні стосунки, коли вона може прийти і зі мною порадитися. Для цього я цікавлюся тим, що близько Лері. Мені здається, це найголовніший лайфхак для батьків - поважати захоплення своїх дітей і щиро намагатися про них більше дізнатися.

Загалом, закритих тем у нас немає. Вона може задати будь-яке питання. Однак саме на інтимні теми з Лерою більше спілкується мама, адже так їй комфортніше. Важливо просто зрозуміти: більшість тем, які ви боїтеся проговорити з дитиною, їй вже знайомі з інтернету. У нас був приклад, коли Інна хотіла показати Лері серіал "Статеве виховання", де все дуже класно і доступно пояснюється, там багато прикладів з життя. А виявилося, що дочка бачила його ще рік тому.

Тому просто розмовляйте і щиро цікавтеся дітьми. Тоді буде дружба і розуміння. Я щасливий, що зміг досягти такого рівня довіри, коли ми можемо і розважатися разом, і навіть працювати. Ведемо спільний Tik-Tok, а тепер будемо ще й співведучими освітнього проекту "УниверCheck".

Ви поділяєте погляд, що всі чоловіки хочуть сина? З ким вам легше знайти спільну мову - з дочкою або сином?

Мені так не здається. Першою у нас народилася дочка, і це було нереально. Марік з'явився вже у свідомому віці, і це по-своєму круто. Думаю, що кращий варіант-це двійня: хлопчик і дівчинка (сміється).

Діти - це шматочок щастя. Є позитив і у дівчаток, і у хлопчиків. Я вам бажаю просто відчути це, і неважливо, якої статі дитина.

Ви активно ведете соцмережі і просуваєте деякі продукти. На яку рекламу ви б ні за що не погодилися?

За останній рік ми з командою pedanburo визначили для себе принципові моменти. Не беремося за рекламу тютюнових виробів і всього, що з ними пов'язано, алкоголю та азартних ігор, наприклад, ставок на спорт. Зазвичай також не працюємо з лікарськими засобами, адже я не в цій темі експертності і не можу чесно радити людям.

З боку здається, що у вас ідеальна сім'я. А розкажіть про кризи. Як ви їх долали?

Ідеальної сім'ї не існує. У кожній родині є моменти і позитиву, і негативу, які треба пережити разом. Якщо хоча б один член сім'ї не готовий працювати над відносинами, тоді вони приречені.

У нас були часи, коли треба було підставити іншому своє плече. Іноді це робив я, іноді - Інна. Такі ситуації абсолютно нормальні. І психологи кажуть, що певною мірою сварки в родині можуть бути, адже всі ми різні і нам необхідно виговоритися. Якщо люди взагалі не лаються, значить, вони тримають це в собі. Я в таке не вірю. Це може накопичуватися і потім просто розчавити ваші відносини.

Олександр Педан любить підтримувати романтику у відносинах (фото: instagram.com/pedanos)

Що найромантичніше і неординарне ви робили заради дружини?

Я одружений 18 років. Було дуже багато всього, відразу і не перерахуєш. Немає нічого кращого, ніж людина, яка просто так ввечері, повертаючись з роботи, приходить додому з квітами. Мені здається, такі речі підтримують рівень романтики у відносинах.

У нас є домовленість - я не роблю дорогі подарунки без її підтвердження. Краще їй самій вибрати, наприклад, ювелірні прикраси і потім носити їх, ніж діставати з ящика тільки на сімейні свята, щоб вам було приємно. Головне, щоб їй це подобалося.

Кажуть, що кожна людина повинна посадити дерево, побудувати будинок, виростити сина... Ви з цим впоралися. Які цілі ставите перед собою в подальшому?

У мене немає вдома - я знімаю дачу на літо (сміється). Вирішив, що це набагато прикольніше. Не хочу витрачати час і гроші, щоб довго і нудно будувати будинок. Тому на теплий період орендуємо дачу, щоб діти могли гуляти на природі.

Попереду величезні плани, які я вже почав втілювати в життя. Зрозумів, що приємно не тільки заробляти своїм досвідом гроші, а й робити щось корисне. Тому у мене за плечима майже 4 роки громадської діяльності в організації JuniorZ, яка змінює систему фізкультури в школах і визнана Міністерством освіти і науки України. Саме за нашою програмою в "Новій українській школі" 5-6 класи на уроках не здають нормативи, а грають в нові види спорту, які їм цікаві.

Також я став співзасновником комунікаційного агентства pedanburo, де ми втілюємо круті проекти. Зокрема, це "УниверCheck" - тревел-шоу допоможе вирішити проблему більшості абітурієнтів та їх батьків, які не знають, куди вступати, на які спеціальності і що їх чекає у вузі та в іншому місті. Думаю, ми вибрали свій шлях - робити круті соціальні проекти. І мені це дуже подобається.

Олександр Педан з родиною (фото: пресс-служба)

Як ви ставитеся до віку? Мали колись пункти "встигнути до 20, 30, 40..."?

Хочете трешу? Будь ласка! Я з тих людей, які в 20 років вважали, що повинні встигнути все зробити до 30 - заробити дуже багато грошей і красиво померти, залишивши стан своїм дітям. Були думки про "клуб 27". Тільки коли мені стукнуло 30, я зрозумів, що все тільки починається. І з кожним роком люблю свій вік все більше.

Це час, коли ти шикарно володієш своїм тілом, знаєш, що з ним робити і як тримати себе у формі. Маєш досвід, на який можеш спиратися у всіх робочих і сімейних моментах. У мене є старша дочка, з якою ми дружимо і підтримуємо класні відносини. І є молодший син, який повертає мене в дитинство і допомагає кайфувати від життя. У мене є робота, якою пишаюся. Здається, що з кожним роком я насолоджуюся життям все більше і більше.

У вас дуже багато татуювань. Це "привіт" з бурхливої юності або ви і зараз поповнюєте свою колекцію? Що вони для вас означають?

Перше своє тату я набив в 33 роки і зробив це усвідомлено. Перед тим довго думав і чекав. У мене немає жодного випадкового татуювання. Останнє зробив приблизно рік тому. Це був динозавр - на честь сина, який дуже їх любить і знає всіх. Але найближчим часом нічого не планував. Якщо щось прийде в голову і захочеться, щоб момент залишився зі мною, то знайду місце на своєму тілі - там його ще багато.

Олександр вивів для себе формулу ідеальної фізичної форми (фото: instagram.com/pedanos)

Ви завжди у відмінній формі. Розкажіть про свій спортивний режим і харчування.

На жаль, не завжди. Як і більшість, коли приходить літо, розумію: мені б скинути пару кілограмів. Але вирахував формулу - щоб тримати себе у формі, мені треба займатися якимось видом спорту. Робити це постійно допоможуть ті активності, які тобі не набридають. Наприклад, я не можу ходити постійно в один і той же спортзал і робити одні й ті ж вправи. Тому знайшов для себе інший варіант - чергую кілька видів спорту. Раз на тиждень ходжу на скеледром, ще раз на тиждень бігаю. Можу проїхатися на велосипеді кілька десятків кілометрів або десь поплавати. Найголовніше - пам'ятати: якщо ви будете качати м'язи, але неправильно харчуватися, то ефекту не буде.

Ваші співведучі з багатьох проектів - Ольга Фреймут і Сергій Притула - не в кращих відносинах. На чиєму ви боці в цьому конфлікті? Чи підтримуєте стосунки з колегами?

Мені здається, що це настільки стара історія, яка вже переросла в категорію легенд. Навіть не знаю, коли вони останній раз сварилися. Я і з Ольгою Фреймут, і з Сергієм Притулою в хороших відносинах, і цьому радий. Хоча бачимося ми не так часто, як хотілося б. Просто у всіх є свої проекти, сім'ї, і мало вільного часу.

Сергій Притула нещодавно став батьком втретє. А ви не плануєте поповнення в родині?

Поки не знаю. Зараз ми з дружиною про це не думали. Якщо захочемо і відчуємо таку необхідність, нас вже, повірте, ніщо не зупинить.

Багато в період коронавірусу переглянули своє ставлення до життя, почали вести нові проекти, займатися собою... Як вас вплинула пандемія?

Під час пандемії я дуже сильно прокачав свої соціальні мережі, і це дало свої плоди. Зараз у мене досить активна аудиторія. За цей період я привчив її не тільки до розважального контенту - фоловери нормально сприймають і рекламу, і соціальну активність. Зокрема, вийшло 2 сезони проекту "Знай своїх" в Instagram. Перший був про внутрішньо переміщених осіб зі Сходу і Криму, які знайшли себе в Україні, досягли успіху і є прикладом для тих, кому важко адаптуватися. А другий був присвячений благодійним організаціям та соціальним ініціативам по всій Україні. Ми показували це в коротких роликах в Instagram, навіть незважаючи на те, що ця соцмережа вважається розважальною.

Шоумен знайшов себе в соціальній діяльності (фото: пресс-служба)

Зараз всі люди розділилися на 2 табори: за і проти вакцини. Яка ааша думка з цього приводу?

Я однозначно за. Вакцинувався одним з перших в цій країні в прямому ефірі програми "Право на владу" на "1+1" разом з іншими публічними особистостями: Русланою Лижичко, тодішнім міністром охорони здоров'я Сергієм Степановим, стронгменом Сергієм Конюшком і ведучою шоу Наталією Мосейчук. Хотів показати на власному прикладі своє ставлення до вакцинації. Я навіть є послом проекту UNICEF, який показує важливість вакцинації.

Мені здається, що всі вже повинні давно зрозуміти: вірус буде мутувати. Далі доведеться жити з цим. І будуть просто винаходити нові вакцини, які допоможуть нам боротися з хворобою.

Хочу нормально ходити на роботу, бачитися з людьми офлайн, відвідувати кінотеатри і масові заходи, подорожувати. І не хочу, щоб локдауни заважали розвитку бізнесу в цій країні. Це стане можливим тільки завдяки вакцинації.